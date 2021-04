Dans la famille des harpes, on trouve des harpes classiques, celtiques, andines... Avec Caplet, Debussy, Merula, Albeniz, Roussel, Coronado, Tailleferre, Bartok, Ginastera...

Le songe d'une nuit d'étéd'Ambroise Thomas est joué pour la première fois, le 20 avril 1850 à l'Opéra Comique.

Cet opéra en 3 actes est composé par Ambroise Thomas sur un livret de Joseph-Bernard Rosier et Adolphe de Leuven. Bien que le titre rappelle la pièce de Shakespeare, ce Songe d'une nuit d'été n'est pas basé sur la pièce du dramaturge anglais qui est en fait, lui-même, un des protagonistes de l'oeuvre, de même que les autres personnages, Élisabeth Ire et Falstaff.

Le songe d'une nuit d'été a été créé le 20 avril 1850 à l'Opéra-Comique (Salle des Nouveautés) dans la seconde Salle Favart à Paris. Delphine Ugalde devait créer le rôle d'Élisabeth (écrit pour elle), mais malade elle dut laisser sa place pour la première. Elle assura cependant les représentations suivantes.

L'opéra rencontra un vif succès et fut repris à nouveau à l'Opéra-Comique en septembre 1859, puis pendant l'Exposition universelle de 1867 avec les chanteurs Marie Cabel, Victor Capoul, Léon Achard, et Pierre Gailhard.

