Entre cantate et opéra, l'oratorio

Festliches Praeludium op 61 de Richard Strauss est créé le 19 octobre 1913 à Vienne

Richard Strauss compose Festliches Präludium (ou Prélude Fête) op. 61 pour grand orchestre et orgue, à l’occasion de l'ouverture du nouvel Konzerthaus de Vienne le 19 octobre 1913.

Durant 12 minutes la musique servie par les 150 musiciens de l’orchestre et l’orgue se déploie avec pompe et majestée.

Dès le début, la musique, disons grandiloquante, ne cesse de se surpasser dans une débauche de cuivres, d’orgue et de cordes, ne laissant aucun auditeur insensible.

