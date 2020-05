Du bel canto sur tous les tons,

avec Donizetti, Rossini, Chopin, Verdi, Schumann, Bellini, Joaquin Nin...

Ephéméride

Linda di Chamounix de Donizetti est créé le 19 mai 1842 au Kärntnertortheater à Vienne

avec un succès considérable, puis présenté le 17 novembre 1842, avec de légères modifications, au Théâtre-Italien à Paris.

C’est un des derniers exemples d'opéra semiseria, rappelant La Sonnambula de Bellini, une des partitions les plus riches de Donizetti, une sorte de best off qui réunirait Don Pasquale et Lucia di Lamermoor.