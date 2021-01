Des bonheurs tout simples

Avec Prokofiev, Smetana, Grieg, Lutoslawski, Bach...

Ephéméride :

La première des Fâcheux de Georges Auric a lieu le 19 janvier 1924 au casino de Monte-Carlo à Monaco

A cette occasion étaient réunis sur scène : Lubov Tchernicheva (Orphise), Anton Dolin (l'élégant), Anatole Wilzak (Eraste), Léon Woizikovsky (le joueur de cartes), Stanislas Idzikovsky (Lysandre), Alicia Nikitina, Ludmilla Schollar, Jean Jazvinsky, Thadée Slavinsk... Le chef Edouard Flament dirigeait l'orchestre.

D’autres talents ont contribué à l'élaboration de cette œuvre Bronislava Nijinska (sœur de Nijinski) pour la chorégraphie, Boris Kochno pour l’argument d'après la comédie-ballet de Molière ; Georges Braque pour les rideaux, décors et costumes.

Tout comme chez Molière, un homme, Eraste, sur le point d’aller à un RV amoureux, en est empêché par toutes sortes de « fâcheux » : des bavardes, un joueur de cartes, un maniaque de la danse, des joueuses de volant, des joueuses de de boules qui obligent Eraste à jouer avec eux….

Georges Auric fait ses premières études de piano au conservatoire de Montpellier puis entre au Conservatoire de Paris en 1913 où il est l'élève de Georges Caussade en contrepoint et fugue. Puis il étudie la composition avec Vincent d'Indy à la Schola Cantorum de Paris, et à partir de 1915, il fréquente Igor Stravinsky et Erik Satie avant de se joindre au groupe des Six.

Il est l'auteur avec Diaghilev des Fâcheux mais aussi des Matelots ainsi que de la tragédie chorégraphique Phèdre. Parallèlement, il signe des musiques de films aussi célèbres que Le Sang d'un poète (1930), La Belle et la Bête (1946) et Orphée (1950) de Jean Cocteau, Moulin Rouge (1952), réalisé par John Huston, Lola Montès (1955) de Max Ophüls, Du rififi chez les hommes, réalisé par Jules Dassin (1955), Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy et La Grande Vadrouille de Gérard Oury.

Les Tuyaux de Kerscho !

Le chanteur et multi-instrumentisteFéloche & The Mandolin’ Orchestradirigés par Vincent Beer Demander sont au Théatre de la ville mercredi 20 janvier à 21h

Féloche avait un fantasme absolu, il rêvait d’un orchestre de mandolines car il est « tombé en amour pour cet instrument ». (Féloche)

« Chose rêvée, chose faite », avec le Mandolin’Orchestra, une ribambelle de mandolines et d’instruments à cordes, il revisite son répertoire et convie Bourvil ou Léo Ferré pour un grand festin musical unique et jubilatoire ! Un concert énergisant que l’on n’oubliera pas.

The Mandolin’ Orchestra est dirigé par le mandoliniste Vincent Beer Demander

avec Florentino Calvo, Cécile Duvot, Cécile Soirat, Annie Nicolas, Annick Robergeau et Manuela Calvo (mandolines),

Flavien Soyer et Perrine Galaup (mandoles)

Amelia Mazarico, Paule Rodriguez et Gregory Morello (guitares)

Pascale Guillard (contrebasse)

Vincent Beer Demander vient de sortir un CD de pièces pour mandoline de Lalo Schifrin.

Avec Nicolas Mazmanian au piano et Grégory Daltin à l’accordéon.

Chez Label Maison Bleue

Quelle musique entendez-vous sur la fresque " Le rêve de Joachim" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 janvier en vous inspirant de la fresque "Le rêve de Joachim" de Giotto ?

Cette fresque est projetée à la tombée du jour sur les murs de la nef de l'église Saint-Godard à Rouen. Jusqu'au mardi 2 février.

Vos idées ici

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Elis Regina, au cœur de la bossa nova "

