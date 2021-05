La Chaconne, une danse à trois temps

Originaire d'Amérique, la chaconne est une chanson populaire à danser à trois temps de caractère vif. Les marins l'introduisent au XVI S. en Espagne. En se dispersant à travers l’Europe elle devient la pièce finale de suites de danses et de pièces lyriques avec, Rameau, Bach, Purcell, Brahms...

Renardde Stravinsky est créé par les Ballets russes à l'Opéra de Paris que le 18 mai 1922

Avec Renard, une histoire burlesque chantée et jouée, Stravinsky inaugure son théâtre de tréteaux. Il rédige lui-même le texte russe de cette « histoire de poulailler » qui met en scène un renard qui s'attaque à un coq en se déguisant en religieuse, puis en mendiante. Un chat et un bouc tentent de l'en empêcher et finiront par le tuer. D'après les fameux recueils de Contes populaires russes d'Alexandre Afanassiev, que Stravinsky utilise à de nombreuses reprises à cette période. Le texte français a été rédigé par Charles-Ferdinand Ramuz.

La princesse de Polignac commande la musique de Renard à Stravinsky, qui commence la composition au Château d'Oex au printemps 1915 et l’achève à Morges en 1916. Elle porte la dédicace : « très respectueusement dédié à Madame la Princesse Edmond de Polignac », elle est créée par les Ballets russes à l'Opéra de Paris le 18 mai 1922 sous la direction d’Ernest Ansermet, dans une chorégraphie de Bronislava Nijinska (sœur de Nijinsky), et des costumes et des décors de Michel Larionov. C’est la première chorégraphie de Nijinska pour les Ballets russes.

Stravinsky est très satisfait de la représentation, même s’il aurait préféré une scène moins vaste que celle de l’Opéra de Paris.

Stravinsky précise que Renard doit être joué par des clowns, des danseurs ou des acrobates et de préférence sur des tréteaux avec l'orchestre placé en arrière-plan et que les quatre rôles chantés le sont à partir de la fosse d'orchestre.

L'orchestre est constitué de 15 instruments : vents, quintette à cordes, percussion et un cymbalum hongrois, un instrument habituel des orchestres tziganes que Stravinsky avait découvert à Genève en 1914 et qu’il avait aussitôt utilisé.

