Le Violon à la folie

Avec Paganini, Leclair, Benjamin Fleichman, Vittorio Monti, Bach, Liszt....

Ephéméride :

Elis, Trois nocturnesde Heinz Holliger est donné pour la première fois le 18 janvier 1962 à Bâle en Suisse.

Elis a été écrite en 1961 par le compositeur, hauboïste et chef d’orchestre suisse Heinz Holliger, sur des poèmes de Georg Trakl, poète austro-hongrois, figure majeure de l'expressionnisme. Le dédicataire, Jürg Wyttenbach chef d'orchestre et pianiste suisse, a créé ces nocturnes le 18 janvier 1962, à Bâle. En 1963, Heinz Holliger transpose Elis, trois nocturnes pour piano, pour l’orchestre. Version qui est créée le 8 novembre 1964, par l’Orchestre de la radio de Stockholm, dirigé par Pierre Boulez.

Heinz Holliger avait placé, en guise d’exergue à ces trois morceaux, ces vers extraits de Elis :

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

I - Elis, quand le merle appelle dans la noire forêt,

C’est là ton déclin. (In « A l’enfant Elis »)

II - Des colombes bleues

Boivent, la nuit, la sueur glacée

Qui coule du front cristallin d’Elis. (In « Elis II »)

III - Une barque d’or,

Ton cœur se balance, Elis, au ciel solitaire.

À réécouter AUDIO 58 min émission Grands interprètes de la musique classique Heinz Holliger, hautboïste et chef d’orchestre (4/5)

Des places à gagner !

PourHamletd’Ambroise Thomas, avec Sabine Devieilhe et Stéphane Degout, à l’Opéra-Comique du 24 janvier au 3 février

À Elseneur Hamlet refuse d’assister au couronnement de son oncle Claudius, qui épouse sa mère, la reine Gertrude, veuve depuis peu. Le père d’Hamlet semble déjà oublié, et c’est surtout cela qui meurtrit le jeune prince écarté du trône, et aimé d’Ophélie. Les apparitions de feu le roi son père, vont le tirer de son chagrin et le précipiter dans une quête destructrice de la vérité.

Après une première adaptation de Shakespeare par Alexandre Dumas, Jules Barbier et Michel Carré ont écrit un livret aussi romantique que spectaculaire, où Ophélie brille d’un éclat singulier. Quant à Ambroise Thomas, il a composé l’une des plus belles partitions du répertoire français, avec ses ensembles saisissants, son orchestre chatoyant dans lequel débutait le saxophone.

Louis Langrée revient diriger cette partition que la mise en scène signée Cyril Teste avait transformé, avec succès en 2018, en métaphore du pouvoir du théâtre. Sabine Devieilhe y abordait déjà le rôle bouleversant d’Ophélie au côté de Stéphane Degout, incarnation vibrante du prince torturé.

Direction musicale : Louis Langrée

Mise en scène : Cyril Teste

Avec les chanteurs : Stéphane Degout, Sabine Devieilhe, Laurent Alvaro, Lucile Richardot, Pierre Derhet, Jérôme Varnier, Yu Shao, Geoffroy Buffière, Nicolas Legoux

Chœur Les Eléments

Orchestre des Champs-Élysées

Nos places sont pour lundi 24 janvier à 20h

Via contactez-nous