Le programme musical de Denisa Kerschova : Albeniz, Milhaud, Weill

Éphéméride

A song of summer pour orchestre de Frederick Delius est dirigé pour la première fois par Sir Henry J. Wood à Londres le 17 septembre 1931.

A Song of Summer est tiré d'une œuvre symphonique non publiée de 1918 appelée originellement Poem of Life and Love. En 1921, Delius ayant égaré une grande partie de la partition la retravaille, mais étant devenu aveugle il la dicte à Eric Fenby à qui il la dédicacera. Eric Fenby lui-même enregistrera l'oeuvre avec le Royal Philharmonic Orchestra en 1981.

« J’aime les couleurs comme j’aime les instruments de musique. Si j’avais écrit de la musique, sûrement j’aurais écrit des quatuors à cordes, mais j’aurais aimé écrire de grandes pièces symphoniques, très très colorées, parce que je suis passionné par les sons des instruments, et je collectionne les couleurs comme si je collectionnais les sons »

Vincent Bioulès



