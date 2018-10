Le programme musical de Denisa Kerschova : Haendel, Mendelssohn, Bernstein

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de clôture du Festival Baroque de Pontoise avec la violoniste Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti le samedi 20 octobre à 20h30 en l'Église Notre-Dame à Pontoise.

Au programme : des oeuvres de Falconieri, Corelli, Vivaldi…

Pour clôturer en beauté la thématique de cette 33e édition du Festival Baroque de Pontoise qui célèbre l’éloge de la folie, la talentueuse Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti qu’elle dirige de son violon nous proposent un programme original autour des Folias revisitées par Vivaldi et ses contemporains.

Rubrique éphéméride

Prelude, Fugue and Riffs de Leonard Bernstein créé le 16 octobre 1955 dans l'émission de télévision Omnibus « The World of Jazz », par Benny Goodman à la clarinette et Leonard Bernstein à la direction.

Quelle musique voyez-vous sur la photographie : "Jour de lessive..." de Dorothea Lange ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 19 octobre en vous inspirant de la photographie "Jour de lessive, quarante-huit heures avant l’évacuation des personnes d’ascendance japonaise de ce village agricole du comté de Santa Clara, San Lorenzo, Californie 1942" de Dorothea Lange.

, © The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum of California

Cette photographie est actuellement visible du 16 octobre 2018 au 27 janvier 2019 au Jeu de paume à La Concorde à Paris dans le cadre de l'exposition "Dorothea Lange, Politiques du visible".

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Serge Prokofiev

Ouverture sur des thèmes juifs opus 34 / Pour clarinette 2 violons alto violoncelle et piano Philippe Cuper : Clarinette

Ensemble Arpeggione

ADDA 581185

Georg Friedrich Haendel

Ouverture - pour 2 clarinettes et cor

Claude Maury : Cor

Ricercar Consort

Eric Hoeprich : Clarinette

Guy Van Waas : Clarinette

RICERCAR RIC100/6

Salvatore Sciarrino

Quintette n°1 - pour clarinette et quatuor à cordes

Michel Lethiec : Clarinette

Boris Garlitsky : Violon

Saskia Lethiec : Violon

Vladimir Mendelssohn : Alto

Alain Meunier : Violoncelle

ARION ARN68689

Carl Stamitz

Concerto en Si bemol Maj : Allegro - pour cor de basset et orchestre

Sabine Meyer : Cor de basset

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fields

Iona Brown, direction

EMI 5555112

Anton Dvorak

Symphonie n°7 en ré min op 70 : 2.Poco adagio

Orchestre De Cleveland

George Szell, direction

SONY CLASSICAL 88985471852-37

Johannes Brahms

Concerto pour piano n°2 en Si bémol Maj op 83 : Andante Andre Watts : Piano

Orchestre Philharmonique De New York

Leonard Bernstein, direction

SONY SX29K 48178/26

Jean Philippe Rameau

Zoroastre : Ouverture

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

OISEAU LYRE 455293-2

Leonard Bernstein

Prelude fugue and riffs - pour clarinette et ensemble de jazz Benny Goodman : Clarinette

Columbia Jazz Combo

CBS MK 42227

Serge Rachmaninov

Symphonie n°2 en mi min op 27 : Adagio

Orchestre Symphonique De Londres

Valery Gergiev, direction

LSO (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA) LSO0677

George Gershwin

Rhapsody in blue

Gary Graffman : Piano

Orchestre Philharmonique De New York

Zubin Mehta, direction

FM PRODUCTIONS FM,MK 36020

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en La Maj K 622 pour clarinette et orchestre : Adagio Richard Stoltzman : Clarinette

Orchestre De Chambre Anglais

RCA 74321 91648 2/1

Antonio Vivaldi

Concerto en Si bémol Maj RV 529 P 391: Allegro; Adagio, allegro Amandine Beyer : Violon

Giuliano Carmignola : Violon

Gli Incogniti

HARMONIA MUNDI 902249

Felix Mendelssohn

Konzertstuck n°1 en fa min op 113 : Presto Sabine Meyer : Clarinette

Wolfgang Meyer : Cor de basset

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fields

Kennet Sillito, direction

WARNER MUSIC 825646262205