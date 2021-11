Amants irréguliers, amours contrariés

Avec Beethoven, Chopin, Berg, Brahms, Viardot...

La création de la seconde Symphonie de Marcel Landowski a lieu à Paris le 16 novembre 1965.

Composée en 1964, la symphonie n°2 de Landowski est exécutée pour la première fois au Théâtre des Champs-Élysées, le 16 novembre 1965, par l’Orchestre national de France, dirigé par Charles Munch.

Elle est constituée de 3 mouvements qui s’intitulent successivement : "Intensément chanté"; "Songe"; "En contraste".

Issu d'une famille d'artistes, Marcel Landowski est le fils du sculpteur d'origine polonaise, Paul Landowski (auteur de Christ qui domine Rio de Janeiro), et l’arrière-petit-fils par sa mère du violoniste et compositeur belge, Henri Vieuxtemps.

Tout autant compositeur que grand serviteur de l’état, il est nommé en 1966 « Directeur de la musique » par André Malraux, et donne une organisation nationale à l'enseignement de la musique et de la danse.

Compte tenu de l'intense activité déployée par Landowski dans l'administration de la musique, l'étendue son catalogue d'œuvres est tout à fait surprenante.

Il se démarque du courant sériel des années 1950-80 et aborde des thèmes d'inspiration humaniste, philosophique ou religieuse dans un langage tonal et une musique accessible qui couvre tous les genres, symphonies, concertos, messes, cantates, opéras, avec une prédilection pour la voix et l'orchestre, il a moins écrit pour les formations de chambre.

