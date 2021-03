Dans le salon de musique des mousquetaires

Des musiques au temps de Louis XIII, dans le salon des mousquetaires, avec, Robert Cambert, Franco Alfaro, Boesset, Biber, Kreisler, Nocolas Desrosiers, Lully...

Ephéméride :

L’opérette de Louis Varney,Les Mousquetaires au couvent,est créée le 16 mars 1880 à Paris

Les Mousquetaires au couvent est une opérette en trois actes de Louis Varney, sur un livret de Jules Prével et Paul Ferrier, basé sur : L'habit ne fait pas le moine (1835), un vaudeville d'Amable de Saint-Hilaire et Dupont.

C'est l’histoire improbable du mousquetaire Gontran (ténor) qui aime Marie (soprano), la nièce du gouverneur de Touraine, pensionnaire au couvent avec sa soeur. Aidé d’un ami Gontran s'introduit dans les lieux déguisés en religieux, avec des soutanes volées à des pèlerins, dans le but d'enlever Marie….

Presque un opéra-comique, cette oeuvre exigeant des chanteurs de premier ordre est restée l'une des opérettes les plus célèbres du répertoire.

D'abord jouée à Paris, au Théâtre des Bouffes-Parisiens où elle est créée le 16 mars 1880, Les Mousquetaires au couvent sont remontés très souvent : au Théâtre des Folies-Dramatiques, au Théâtre des Menus-Plaisirs, au Théâtre de la Gaité, quelques productions remarquées sont données au Théâtre de la Gaîté-Lyrique en 1952 et 1957, au théâtre de la Porte Saint Martin en 1968, à l'Opéra-Comique en 1992, avec Gabriel Bacquier.

En Juin 2015 une nouvelle production à l'Opéra-Comique a été mise en scène par Jérôme Deschamps, et dirigée par Laurent Campellone.

Les Tuyaux de Kerscho !

Avec le festival pluridisciplinaireArsmondo,l’Opéra du Rhin a l’ambition de mieux faire connaître le Liban du 20 au 28 mars. Création mondiale deHemonde Zad Moulthaka le 20 mars en direct sur France Musique.

En cette année de commémoration des dix ans des « printemps arabe », l’Opéra du Rhin consacre son festival Arsmondo au Liban en faisant entendre ses voix les plus rares, les plus originales, les plus singulières. Ce petit pays attirant par sa culture et ses artistes : des créateurs arabes polyglottes ouverts sur le monde et qui, pour la majorité d’entre eux, ont une relation privilégiée avec la France, a fêté le centenaire de sa première indépendance en 2020.

Le festival Arsmondo Liban se déroulera en deux parties, il sera exclusivement numérique du 20 au 28 mars, et en public du 3 au 15 juin.

Sur le site et sa chaîne YouTube, l’Opéra national du Rhin proposera quarante-huit contenus dont près de trente originaux créés spécifiquement pour le festival. Notamment la création mondiale, sous forme radiophonique à défaut de pouvoir la proposer sous une forme scénique, de l’opéra Hémon du compositeur Zad Moultaka, sur un livret de Paul Audi.

Un opéra aux résonnances très actuelles, bien qu’il prenne appui sur l’Antigone de Sophocle, avec le chef d’orchestre Bassem Akiki à la tête de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg et du chœur de l’Opéra national du Rhin.



Le Centre de Musique de Chambre à Paris sous la direction de Jérôme Pernoo propose le concert-spectacle "Staline/Chostakovitch", mis en ligne jeudi 18 mars à 21h, sur Recithall

La dernière série de concerts de la saison du Centre de Musique de Chambre de Paris sous la direction du violoncelliste Jérôme Pernoo se déroulera en mars en et en ligne.

Le concert-spectacle "Staline/Chostakovitch" sera diffusé en streaming à partir du jeudi 18 mars à 21h, sur Recithall

Comment un compositeur peut-il résister à l'oppression d'un tyran avec sa musique et ne pas être réduit au silence ou à être le jouet d'une propagande? le spectacle est construit autour de cette question. La mise en espace dans un univers glacé, les jeunes musiciens encerclés d'images d'archives et filmés par une caméra à 360° placée au centre de la scène, accentuent le caractère oppressant de la surveillance permanente que Chostakovitch a enduré.

Une conférence complète ce programme et l'exposition virtuelle samedi 20 mars à 18h30 sur Recithall avec Jérôme Pernoo et la dramaturge Marianne Bécache.

ET aussi…Le single de Jérôme Ducros

Quatre jeunes musiciens de la troupe du Centre entoureront le compositeur et pianiste Jérôme Ducros pour interpréter son Quintette avec piano.

En direct et en streaming de la salle Cortot le jeudi 18 mars à 19h30, sur Recithall

Bach& (No)Breakfast

Pour le dernier rendez-vous, le plus est invité à chanter une Cantate de Bach en direct sur Zoom avec le chef de chœur Ariel Alonso et Laurent Naouri en soliste dans une version de chambre pour sextuor à cordes.

En direct et en streaming de la salle Cortot le dimanche 28 mars à 11h, sur Recithall

Toutes les retransmissions resteront disponibles en replay jusqu'au 25 avril inclus

Quelle Musique entendez-vous sur "Violetta II" de Tom Hammick ?

Participez à la programmation musicale du vendredi 19 mars en vous inspirant de ce tableau deTom Hammick, visible dans l'exposition "Oeuvres choisies" (exposition de groupe), à la Galerie Prodomus jusqu'au 31 mai à Paris et à Tonnerre (Bourgogne).

La chronique : " Les grands Macabres "