Le triton musical ? ni joli batracien, ni dieu grec, mais "Diabolus in musica" !

L'autre nom de l'intervalle de quarte augmentée, ou encore de quinte diminuée... Avec Liszt, Vivaldi, Sibélius, Nyman, Filip Lazar, Moussorgski, Bach, Stravinsky, John Williams

Ephéméride :

« L’éventail de Jeanne » de Pierre-Octave Ferroud est joué pour la première fois dans salon parisien de Jeanne Dubost le 16 juin 1927, dans une transcritption pour piano interprétée par Maurice Ravel.

La « Jeanne », auquel le titre se réfère, est la mécène, Jeanne Dubost, qui dirigeait aussi une école de danse. Début 1927 Jeanne Dubost offre des lames de son éventail à dix de ses amis compositeurs et demande à chacun d'écrire une petite danse, qui sera un élément d'un ballet pour ses élèves. La création publique a lieu à l'Opéra Garnier le 4 mars 1929, les enfants sont habillés en costumes de conte de fées, le décor est animé par des miroirs et Tamara Toumanova, âgée de dix ans, tient le rôle principal.

Parmi les compositeurs de ce ballet, on compte Darius Milhaud, c’était la première exécution publique d'une de ses oeuvres. Tellement dépité de commencer sa carrière avec une pièce aussi « insignifiante », il boycotta l’exécution.

Pierre-Octave Ferroud, le moins connu des compositeurs, en dépit de quelques pièces majeurs jouées durant sa courte vie (il meurt à 36 ans dans un accident de voiture), était un élève de Florent Schmitt dont la musique termine l’oeuvre.

Quelles musiques entendez-vous en regardant ces boucles d'oreille d'une élégante de Pompei, exposées au Grand-Palais ?

, © Parco archeologico di Pompei, Archivio dell’arte - Luciano e Marco Pedicini

Le 1er juillet prochain le Grand Palais rouvre ses portes, et nous allons pouvoir découvrir l'exposition Pompei.

Depuis trois siècles Pompei, figée pour l'éternité par l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C., livre peu à peu ses trésors : les traces extraordinaires et incroyablement bien préservées de la vie quotidienne d'un citée antique prospère. Elle est aujourd’hui le témoignage magnifique des fastes de Rome et nulle part ailleurs n’a été retrouvée une telle concentration d’œuvres d’art.

Ces dernières années, de nouvelles fouilles ont été lancées dans le cadre d'un grand projet visant à sécuriser la zone inexplorée de Pompéi. Les objets exposés au Grand Palais sont en partie issus de ces nouvelles recherches.

L'exposition immersive propose des reconstitutions virtuelles, d'une rue de la ville ancienne par exemple, qui redonnent vie à toutes ces découvertes et permet au visiteur d'assister à la plus grande fouille menée à Pompéi depuis la Seconde Guerre mondiale.

