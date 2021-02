Des jardins sous la neige

Un épais manteau blanc transforme nos jardins, avec Charles Ives, Chostakovitch, Déodat de Severac, Laurent Lefrançois, Chostakovitch, Moussorgski, Pierre Octave Ferroud....

L'Ephéméride :

La CaverneJean-François Le Sueur est créé le 16 février 1793 au Théatre Feydeau

Ce drame lyrique en trois actes, qui porte aussi les titres Les Voleurs ou encore La Pénitence, est représenté pour la première fois sur la scène du Théâtre de la rue Feydeau le samedi 16 Février 1793 (l'an 1er de la République).

La musique est de Jean-François Lesueur, le livret du librettiste Dercy d'après un épisode du roman picaresque d'Alain-René Lesage "Gil Blas de Santillane"

La Caverne est représentée de nombreuses fois, 153 jusqu’en 1799, essentiellement au théâtre Feydeau, qui selon Geoffroy le critique du Journal de l’Empire, « tenait le milieu entre le grand Opéra et l'Opéra-Comique... L'orchestre de ce nouveau théâtre, qu'on appela théâtre Feydeau, était fameux dans Paris par sa précision, sa science profonde dans l'art d'accompagner.

A propos de l'oeuvre il adisait encore : « Il faut bien se donner de garde de prendre la Caverne pour un opéra-comique ; c'est un grand opéra dans toutes les formes, à ne considérer que le ton et le caractère de la musique. Quoique Gil Blas, Léonarde et les voleurs, habitants de la caverne, ne soient ni des dieux ni des héros, le compositeur a su les ennoblir par ses chants ; il n'y a guère qu'un joli petit air de Léonarde, accompagné de la vielle d'un aveugle, qui appartienne véritablement à l'opéra comique. » Geoffroy, le critique du Journal de l’Empire

Les Tuyaux de Kerscho !

Le Grand Théatre de Genève vous invite pour «La Clémence de Titus» ce vendredi 19 février à 20h sur sa chaîne youtube et sur Mezzolive HD

Avec cette production « La Clémence de Titus de Mozart » au Grand Théâtre de Genève qui fait événement, le metteur en scène suisse très engagé Milo Rau, se confronte pour la première fois à l’opéra, il fera tomber les masques des puissants, au premier rang desquels Titus, incarné par un autre Suisse, le ténor Bernard Richter.

Au pianoforte et à la tête du Choeur du Grand théatre de Genève et de l'Orchestre de la Suisse Romande, le jeune chef russe, Maxim Emelyanychev promet de belles étincelles dans cette dernière œuvre lyrique de Mozart, composée à l'occasion du couronnement de Léopold II comme roi de Bohême.

Un volcan qui crache, des ruines qui fument, un putsch… Un monde à feu et à sang. Un opera seria vu comme un thriller qui mêle passions et amours ardents, trahisons et pardons…

Des liens à gagner :

Vendredi 19 février à 19h30 en direct du Musée Guimet récital de Marie Perbost et Joséphine Ambroselli, concert proposé par le CNLB

Une soirée au profit du Centre international Nadia et Lili Boulanger, qui réunit la soprano Marie Perbost et la pianiste Joséphine Ambroselli.

Le Centre international Nadia et Lili Boulanger (CNLB) est l’héritier des deux musiciennes dont il prolonge la recherche d’excellence dans les domaines de la création, de la transmission et de l’interprétation musicales.

Grand prix de duo chant-piano du concours international du CNLB, Marie Perbost et Joséphine Ambroselli ont imaginé un roman lyrique, magnifiant l’univers de la mélodie et du lied. Ce spectacle musical et littéraire s’inspire du roman de Maupassant, "Une vie", dont des mélodies et lieder de Schubert, Strauss,Brahms, Poulenc, Debussy, Fauré…. viennent illustrer des extraits.

Marie Perbost, membre de l’Académie de l’Opéra de Paris, a remporté les Victoires de la musique classique en tant que Révélation lyrique en 2020. Elle forme avec sa complice privilégiée Joséphine Ambroselli un duo original qui, au travers de leurs spectacles et enregistrements, font aimer la poésie mise en musique.

La soirée, en direct du Musée Guimet sur la plateforme « RecitHall », sera présentée par le baryton François Le Roux, spécialiste de la mélodie française, récitaliste recherché, fondateur de l’Académie Francis Poulenc.

Via contactez-nous

Quelle musique entendez-vous sur "Le Baiser" de Rodin ?

, © Michel Darbellay – Fondation Pierre Gianadda

Participer à la programmation musicale du vendredi 19 février en vous inspirant de cette sculpture, visible dans l'exposition (également en ligne) "Rodin/Arp" jusqu'au 16 mai 2021 à La Fondation Beyeler à Bâle en Suisse.

En attendant de peut-être pouvoir se rendre sur place, le commissaire de l'exposition Raphaël Bouvier nous entraîne virtuellement à la découverte des 110 oeuvres présentées. Pour la première fois le travail visionnaire d'Auguste Rodin (1840–1917), grand innovateur de la sculpture de la fin du XIXe siècle sera mis en dialogue avec l’œuvre influente de Jean Arp (1886–1966), l’un des protagonistes de la sculpture abstraite du XXe siècle. Tous deux se caractérisent par un pouvoir d’innovation artistique unique et une soif d’expérimentation. Les œuvres qu’ils ont engendrées ont eu un fort impact sur leur époque, sont des jalons marquants du développement de la sculpture moderne et restent d’actualité encore aujourd’hui. La juxtaposition de leurs travaux est une expérience visuelle passionnante.

Vos propositions via contactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Lojze Bratuž, martyr slovène "

C'est ici !