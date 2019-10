Jerome Kern devant son poste de radio...Amy Beach, Dvorak, Bach

La comédie musicale romantique “The cat and the fiddle”, de Jérome Kern, est créé le 15 octobre 1931 au Globe Theatre à Broadway

Le titre vient de la seconde ligne de la berceuse "Hey Diddle Diddle". C’est l’histoire d’un compositeur et d’une chanteuse… Le 24 mai 1932 “The cat and the fiddle” est déplacé au George M. Cohan Theater pour 395 représentations, un succès remarquable en cette période de Dépression. La MGM réalise un film en 1934, fidèle à la partition mais au synopsys un peu différent, avec Jeanette MacDonald et Ramon Novarro.

L'exposition s'attache à montrer chronologiquement une typologie du hasard comme processus créatif, à travers les plus importants courants artistiques du milieu du XIX° siècle à nos jours, car depuis cette époque nombre d'artistes ont confié leurs talents au hasard. L'intervention du hasard permet à l'artiste de se libérer des règles de la représentation. L'accidentel, l'aléatoire, la tâche, la coulure... font émerger un répertoire de formes libres et l'aléa devient le sujet de l'oeuvre, sans intervention de la pensée.Elaborée en 2 volets et organisée de manière chronologique, l'exposition rassemble les oeuvres de 120 artistes, au Centre de la Vieille Charité et à la Friche de la Belle de Mai, et montre les différentes techniques expérimentées par les artistes... parmi eux on verra des oeuvres d'E. Degas, V. Hugo, O. Redon, G. Moreau, M. Duchamp, Man Ray, J. Pollock, S. Calle, C. Vialat, C. Teisseire, G. Orozco...