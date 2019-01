Le programme musical de Denisa Kerschova : Haendel, Tchaïkovski, Granados

On vous offre des places

Gagnez des places pour le récital du claveciniste Justin Taylor le samedi 26 janvier à 16h30 à l'Auditorium de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Au programme :

Louis Couperin : Prélude en do mineur, Prélude en mi mineur

François Couperin : La Ténébreuse, La Favorite, Les Regrets, La Forqueray

Antoine Forqueray : Suite pour trois violes

Jean-Baptiste-Antoine Forqueray : La Rameau, La Boisson, Jupiter

Le temps d’un récital, le jeune et très primé claveciniste Justin Taylor explore les œuvres de deux familles de compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles : les Forqueray et les Couperin.

Éphéméride

Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen créé le 15 janvier 1941

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Ébauche. Plantes marines pour «Galatée»" de Gustave Moreau ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "Ébauche. Plantes marines pour «Galatée»" de Gustave Moreau et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 18 janvier.

, © RMN-Grand Palais / Franck Raux

Ce tableau est actuellement visible du 17 octobre 2018 au 21 janvier 2019 au Musée Gustave Moreau à Paris dans le cadre de l'exposition "Gustave Moreau, vers le songe et l'abstrait".

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation