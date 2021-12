Sky my composer !

Avec William Shield, Delius, Vaughan-Williams, Holst, Hubert Parry, William S. Gilbert... Compositeurs anglais du XIXème S.

Ephéméride

La première deParis, nocturne - La mélodie d'une grande villede Frédérick Delius a lieu le 14 décembre 1901 à Elberfeld en Allemagne.

Frederick Delius compose Paris, A Night Piece - The Song of a Great City entre 1899 et 1900. Il dédie l’oeuvre au chef d’orchestre Hans Haym, qui dirige la première le 14 décembre 1901 à Elberfeld en Allemagne. Sir Thomas Beecham dirigera la première britannique à Liverpool le 11 janvier 1908.

L’œuvre s’appuie sur les souvenirs d'un séjour à Paris que Delius effectue entre 1888 et 1900, il éprouvait une affection particulière pour cette vill, où il avait rencontré sa future épouse Jelka Rosen en 1896.

Composée en 1899, Paris: The Song of a Great City, ne retranscrit pas les souvenirs du compositeur de manière littérale mais plutôt par des touches comme autant d'impressions, « ville mystérieuse », « ville de plaisirs », « de la musique et de la danse gaie », qui évoquent les différents visages de la ville lumière.

Des places à gagner !

Le Clavier bien tempéré par Andras Schiff à la Philharmonie de Paris samedi 18 décembre à 20h30

En ce début d’hiver, le pianiste anglais d’origine hongroise, Sir Andràs Schiff offre en deux volets les 48 préludes du “ clavier bien tempéré “ de Jean Sébastien Bach au public francilien.

Le premier s’est déroulé le 9 décembre dernier au Théâtre des Champs Elysées avec le livre I et se poursuit samedi prochain, le 18 à la Philharmonie de Paris avec les 48 préludes du livre II.

Sir Andràs Schiff a choisi à Paris deux salles iconiques pour partager cette oeuvre dont il est un interprète incomparable, lui que l’on nomme le « petits-fils de Bach » ou encore le « contemporain de Bach », son compagnon de vie avec lequel il commence chacune de ses journées.

On peut aussi retrouver “Le Clavier bien tempéré” par Andràs Schiff dans 2 enregistrements en 1986 chez Decca et en 2012 chez ECM

Via contactez-nous

Quelle musique entendez-vous sur le tableau le "Café à Arles" ?

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 17 décembre, en vous inspirant de ce tableau visible dans l'exposition : "La collection Morozov. Icônes de l'art moderne" jusqu'au 22 février 202

Vos propositions via contactez-nous