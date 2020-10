Découverte des Diapasons d'or du mois d'octobre 2020

Allegretto fait sa sélection parmi les CD remarqués par la revue Diapason au mois d'octobre, avec Bizet, Louis Thirion, Debussy, Smetana, Biber, Purcell.

Ephéméride :

Le Concerto pour piano n°5 op 96 d’Alexandre Tcherepnine est créé à Berlin le 13 octobre 1963

Alexandre Tcherepnine a étudié aux conservatoires de Tbilissi et de Saint Petersbourg, puis en France quand sa famille y déménage en 1921. Il était proche des compositeurs de l’Ecole de Paris, Arthur Honegger et Bohuslav Martinů...

Dès 1926, Il voyage aux Etats-Unis et fait plusieurs séjours en Chine et au Japon en 1934 et 1937. Il travaille avec des compositeurs japonais et chinois et crée une maison d’édition à Tokyo pour promouvoir leurs musiques.

Lors d’un séjour en Chine il rencontre la pianiste Lee Hsien Ming, qu’il épouse en Europe et en 1948, ils s’installent à Chicago et Alexandre enseigne la composition à la DePaul University jusqu’en 1964.

Dans ses derniers ouvrages comme ce concerto n°5, il utilise des contrastes radicaux entre les mouvements, fruits de ses nouvelles recherches stylistiques.

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " Scène de rue sous la pluie et le vent " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 9 octobre, en vous inspirant de " Scène de rue sous la pluie et le vent ", exposé jusqu'au 3 janvier au Petit-Palais à Paris.

