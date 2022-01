Comme une matière à modeler, l'Orchestre à cordes

Avec Mozart, Dvorak, Elgar, Britten, Brahms, Bartok...

Ephéméride :

Le Stabat Mater de Szymanowski est joué pour la première fois 11 janvier 1929 à Varsovie, sous la baguette de Grzegorz Fitelberg.

Ce Stabat Mater est la première oeuvre de Szymanowski reposant sur un texte liturgique. Cette composition, pour soprano, alto et baryton, chœurs et orchestre, est écrite entre 1925 et 1926.

L'œuvre est liée dans un premier temps à une commande de la Princesse Edmond de Polignac, en 1924. Celle-ci souhaitait « une pièce pour solistes, chœurs et orchestre, avec peut-être des textes en polonais – une sorte de requiem polonais », mais Le projet est abandonné. Quelques mois plus tard il est remis à l'ordre du jour lorsqu'un industriel de Varsovie, Bronisław Krystall, passe commande d'une œuvre à la mémoire de sa dernière épouse. A peu près au même moment, la nièce du musicien, la fille de sa soeur, décède en janvier 1925. Pour réconforter sa soeur, Szymanowski lui dédicace son oeuvre.

Dans les années précédant la composition du Stabat Mater Szymanowski avait collecté des mélodies traditionnelles, lors de séjours dans la région de Tatra notamment. Influencé par Igor Stravinsky ou Bela Bartók, il insère des thèmes de musique traditionnelle dans ses compositions, durant ce que l’on nomme sa période nationaliste (1922-1937).

Szymanowski a aussi étudié les musiques anciennes et les vieux chants religieux polonais, dont on entend également l'influence.

La création a lieu le 11 janvier 1929 à Varsovie sous la direction de Grzegorz Fitelberg.

