Filles des eaux

A la rencontre des fées aquatiques, sirènes, naïades, ondines... Avec Johannes Schenck, Gluck, Ravel, Bruch, Chostakovitch...

Ephéméride :

Le Concerto pour piano n°1 en la mineur Op 7 de Clara Wieck Schumann est créé le 9 novembre 1835 à Leipzig.

Entre 1833 et 1835, Clara Wieck compose son concerto avant son mariage avec Robert Schumann en 1840. Agée de 16 ans au moment de la création, c’est elle qui est au piano accompagnée par l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, sous la direction de Felix Mendelssohn.

Née en septembre 1819, Clara Wieck publie ses premières compositions à l'âge de neuf ans. Considérée comme l'une des plus grandes pianistes de l’époque romantique, elle compose également de belles pages de Lieder allemand et de la musique de chambre.

Elle composera par la suite, en 1847, un mouvement d'un second Concerto pour piano en fa mineur, resté inachevée.

