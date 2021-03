Debussy et ses amis

Avec Chausson, Caplet, Messager, Pierné, Brahms... Et Debussy !

Ephéméride :

La version pour orchestre desProses lyriquesde Debussy est créée le 9 mars 1924 Salle Gaveau à Paris.

Proses lyriques est un cycle de 4 mélodies sur des poèmes de Claude Debussy, composé entre 1892 et juillet 1893, il est exécuté une première fois à Paris à la Société nationale de musique, le 17 février 1894.

Mais une version avec orchestre complétée par le compositeur Jean Roger-Ducasse est créée Salle Gaveau le 9 mars 1924.

Le cycle comprend :

"De rêve" (n° 1)

"De grève" (n° 2)

"De fleurs" (n° 3)

"De soir" (n° 4)

Dans ses Proses lyriques Claude Debussy cherche une nouvelle esthétique, faite d'une plus grande symbiose entre musique et poésie, ce qui s'exprimera pleinement dans Pelléas et Mélisande. Ces pièces ont la particularité d’être les seules de toutes les mélodies de Debussy à être écrites sur des poèmes du compositeur lui-même.

Claude Debussy meurt en 1918, et c'est le compositeur Jean Roger-Ducasse qui terminera plusieurs de ses œuvres : la _Rapsodie pour saxophon_e, La Boite à joujoux et les Proses lyriques dont il achève l'orchestration esquissée par Debussy.

Les Tuyaux de Kerscho !

Jeudi 11 mars à 20h France Musique clôt la journée consacrée à Astor Piazzolla par la diffusion du concert de l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Leonardo Garcia Alarcon rejoint par Richard Galliano au bandonéon, en direct de l’Auditorium de Radio France.

Astor Piazzolla aurait eu cent ans.

Passionné par le jazz, amoureux de la musique de Bach, il grandit à New York puis retourne en Argentine, où il devient bandéoniste et obtient une bourse qui lui permet de venir en France étudier avec Nadia Boulanger. Celle-ci, l’encourage à introduire un langage musical novateur et audacieux dans le tango traditionnel.

Pour ce concert, le maître et l’élève sont réunis sous la baguette du chef argentin Leonardo García Alarcón. De Libertango à la Sinfonia Buenos Aires, ce concert célèbrera ce que Piazzolla appelait « la musique populaire et contemporaine de la ville de Buenos Aires », et le bandonéon servi par Richard Galliano, William Sabatier et Lysandre Donoso.

Concert sans public diffusé en direct sur France Musique, francemusique.fr et ARTE Concert

Le Volcan, Scène nationale du Havre accueille la deuxième édition des Dissonances Chamber Music Series imaginée par David Grimal autour du thème « Brahms et Vienne », le 5ème et dernier opus est mis en ligne vendredi 12 mars à 20h

Imaginées par David Grimal et initiées en juin dernier à l’Opéra de Dijon, les Chamber Music Series sont pensées comme un festival de musique de chambre où musiciens d’envergures internationales, très jeunes musiciens, étudiants et habitués des Dissonances se retrouvent autour des valeurs portées par Les Dissonances : excellence artistique, transmission et partage…

Cette seconde édition aura permis aux violonistes Solenne Païdassi, David Grimal, Maria Marica et Stefan Simonca-Oprita ; aux altistes Léa Hennino, Vladimir Percevic et Mathis Rochat ; aux violoncellistes Marc Coppey, Victor Julien-Laferrière et Yan Levionnois et les pianistes Sélim Mazari et Jonas Vitaud de se retrouver sur la scène du Volcan au Havre à la fin du mois de janvier, pour 5 concerts qui ont mis en perspective les œuvres de Brahms avec la musique de Beethoven, Strauss, Robert et Clara Schumann, Schoenberg, Bruckner et Mahler.

Concert #5 le 12 mars à 20h sur le site internet Des Dissonances.

Brahms : Sextuor à cordes n°2 en sol majeur op. 36

Schoenberg : Verklärte Nacht, op. 4

avec David Grimal, Stefan Simonca-Oprita, Vladimir Percevic, Léa Hennino, Yan Levionnois, Victor Julien-Laferrière.

La chronique : " Les grands Macabres "

