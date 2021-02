L'autre tambourin, pas celui auquel on pense de prime abord

Notre tambourin est de bonne taille, il affiche une ligne tubulaire et porte deux peaux, avec Kreisler, Leclair, Couperin, Rameau, Ravel, Debussy....

L'Ephéméride :

La Suite rhapsodique pour violon d’André Jolivet est créée le 9 février 1966 à Paris par Devy Erlih.

Donnée une première fois l’année de son achèvement en septembre 1965 par le violoniste canadien Hyman Bress en audition privée à l’ambassade du Canada, sa création publique a lieu le 9 février 1966 au « Vieux conservatoire » (à présent Le Conservatoire d'art dramatique), par le violoniste Devy Erlih (Grand Prix du Concours Long-Thibaud en 1955), ce concert est diffusé le 3 mars suivant sur France Musique.

André Jolivet avait composé cette œuvre à la suite d’un voyage d’étude effectué en Israël où il avait pu entendre beaucoup de musiques hébraïques et où il avait été très frappé par le violon oriental. Il avait pu également y consulter des ouvrages sur la technique des instruments à cordes

.André Jolivet avait désigné Devy Erlih pour porter cette œuvre, qu’il enregistrera 2 fois, nous écoutons la version d'Aya Kono, élève de Devy Erlih, sortie en 2019 chez Initiale.



à réécouter AUDIO 24 min émission Musicopolis Strasbourg 1951 : Le Concerto pour piano d'André Jolivet

Les Tuyaux de Kerscho !

La Maison Heinrich Heine, accueille le « Duo Hambourg » le 14 février à 17h, pour un concert en livestream

Le violoncelliste vénézuelien Daniel Arias Arrieta qui a été élève au CNSM de Paris puis à Hambourg et le pianiste espagnol Alvaro Baltanas Meliveo, qui prépare actuellement son diplôme de concertiste à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg forment le « Duo Hambourg ». A l’invitation de la Maison Heinrich Heine, l’Institut culturel franco-allemand de la Cité Internationale Universitaire de Paris, ils donnent un récital avec au programme des pièces de Beethoven, Piazzolla et Rachmaninov.

Ce récital est le temps fort musical du mois de février à la Maison Heinrich Heine, il sera filmé dans la salle Alfred Grosser et retransmis en direct sur YouTube, l’accès est gratuit.

Programme :

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 en la M, op. 69

Piazzola : Libertango

Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op. 19

La chronique : " Les grands Macabres " :