La timbale, une percussion qui s'accorde !

Des armées du Sultan à l'orchestre symphonique, le fort tempérament de la timbale, avec Strauss, Holst, Berlioz, Stravinsky, Pachelbel, Haydn, Chopin....

Ephéméride :

La Messe en si b Majeur de Haydn, plus connue par sous le nom de "Theresienmesse", est probablement entendue pour la 1ère fois dans la Bergkirche d’Eisenstadt le 8 septembre 1799.

Cette messe de Haydn est composée durant de l’été 1799 pour la fête de la princesse Maria Hermenegild, épouse du prince Esterhazy, protectrice des arts et plus particulièrement de Haydn.

Sur la partition ne figure que le titre Messe, mais son surnom lui vient sans doute d’une exécution à la chapelle de la cour de Vienne avec en soliste, l’épouse de l’empereur d’Autriche François II, l’Impératrice Marie-Thérèse elle-même, qui chanta aussi les solos de soprano dans La Création et Les Saisons…

Quelle musique entendez-vous sur "Le Manège" ?

, © Musée de Pont-Aven/Bernard Galéron

Composez vous même la programmation de l'émission du vendredi 11 septembre, en nous faisant part des musiques que vous inspirent ce tableau.

"Le Manège" de Ferdinand Loyen du Puigaudeau est visible au sein de l'exposition "Nuits électriques" qui se tient au MUMA (Musée d’art moderne André Malraux du Havre), jusqu'au 1er novembre

