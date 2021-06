Le tour de Suisse... En deux heures !

Avec Poulenc, d'Indy, Martinu, Liszt, Honneger, Jost Meier, Ravel, Franck Martin...

Ephéméride :

Tarare, opéra de Salieri, est donnée pour la première fois le 8 juin 1787 à Paris

" Tarare " écrit en 1787 fait partie d'un cycle d’opéras écrits en français par Antonio Salieri pour le public parisien.

Beaumarchais est l'auteur du livret, adapté d’un conte persan, une critique osée de l’époque et une satire du despostisme, dont L'action se déroule vers 1680, à Ormus dans golfe Persique. Elle confronte Atar, un sultan corrompu et pervers, à Tarare homme d’armes, qui a le soutien de l’armée, et dont le courage et la ténacité finiront par l’imposer.

Salieri ajoute tout de même un rôle féminin, Astasie.

La première se déroule à Paris, à l'Académie royale de musique le 8 juin 1787. Le succès est au rendez-vous et donne lieu à 33 représentations la même année.

Six mois après le succès parisien de Tarare, Salieri présente à Vienne une adaptation italienne en 4 actes intitulée " Axur, rè d’Ormuz ", sur un livret de Lorenzo Da Ponte, la première a lieu au Burgtheater le 8 janvier 1788. Cette version du texte profondément remanié en fait un un opéra italien à part entière. Tarare devient Atar ; Atar, Axur ; Calpigi, Biscroma ; Astasie, Aspasia, et Spinette, Fiammetta.

" Axur " rencontra un tel succès qu'il fut donné 40 fois.

La version française est reprise et révisée de trés nombreuses fois, elle est donnée une dernière fois en 1828 et quitte la scène française avant une reprise en 1988 par Jean-Claude Malgoire et 2018 par Christophe Rousset.

