Merveilleux oiseaux des îles

Dans une ambiance exotique, chaleureuse et foisonnante, avec Ernesto Lecuona, Scarlatti, Nino Tota, Rodrigo, Ernesto Cordero, Puccini, Gottschalk...

Exposition :

"L'Oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo" au Musée des Confluences à Lyon du 18 décembre au 2 janvier 2022.

Du colibri à l’autruche, on en recense plus de 11 000 espèces d’oiseaux dans le monde. Malgré leur remarquable capacité d’adaptation, les oiseaux sont en grand danger.

Les oiseaux nous émerveillent. D’une grande diversité de tailles, de couleurs, de chants, de becs ou encore d’œufs et de nids, ils ont conquis le ciel et sont présents dans tous les milieux. Victimes collatérales des activités humaines, leur déclin s’accentue d’année en année, 1 espèce sur 8 est menacée d’extinction à l’échelle mondiale.

Disposant de la 2ème plus grande collection en France avec plus de 30 000 spécimens, le musée des Confluences a sélectionné pour cette exposition près de 240 oiseaux pour donner à voir leur merveilleuse diversité et interroger notre responsabilité en nous confrontant à leur fragilité.

Ephéméride :

La pièce lyrique "Le Coeur du Moulin" de Déodat de Séverac est créée le 8 décembre 1909 à l’Opéra-Comique

"Le Coeur du Moulin" est une "pièce lyrique" en 2 actes avec ballet, sur lequel Déodat de Séverac a beaucoup travaillé à partir de 1901. Le livret est de Maurice Magre.

Ses amis Claude Debussy et Paul Dukas l’avait encouragé à montrer son travail à Albert Carré, alors directeur de l’Opéra-Comique, celui-ci avait envisagé de programmer " Le Coeur du Moulin " en 1905 mais le projet est sans cesse repoussé. La pièce est enfin en répétition le 20 octobre 1909 et la première se déroule le 8 décembre de la même année.

La trame du "Cœur du Moulin" est une histoire d’amour malheureux et inaccessible, qui fait écho à la vie personnelle du compositeur. La nature y tient un rôle essentiel, l'œuvre de Séverac s'inscrit dans les terroirs du sud-ouest, le Languedoc et la Catalogne, où il est né et où il est retourné vivre après ses études parisiennes.

Des places à gagner !

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " Arlequin et Pierrot " ?

© RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Hervé Lewandowski © ADAGP, Paris 2

Allegretto vous invite à participer à la programmation musicale du vendredi 11 décembre, en vous inspirant du tableau " Arlequin et Pierrot " .

Ce tableau d'André Derain est visible dans les salles de la collection permanente du Musée de l'Orangerie à Paris.

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " John Lennon, les sixties assassinées "

