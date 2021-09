Les concerts d'automne à Radio France

Avec Ravel, Poulenc, Gibbons, Janacek, Balakirev, Mahler...

Découvrez les concerts desformations musicales de Radio France

Ephéméride :

Le Concerto pour piano de Pierre Sancan est joué pour la première fois le 7 septembre 1955

Pierre Sancan commence à composer son concerto pour piano lors de son séjour à la villa Médicis à Rome en 1947.

L’oeuvres est créée le 7 septembre 1955 au 8ème festival de Besançon sous la baguette d’André Cluytens à la tête de l’orchestre national.

L’accueil de la critique est enthousiaste comme en atteste les commentaires d’Emile Vuillermoz dans Le Journal de Paris ou Clarendon dans le Figaro.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

à réécouter AUDIO 25 min émission Les grands entretiens Jean-Philippe Collard (3/5) "Pierre Sancan avait un pouvoir magique ! Je sentais qu'il avait confiance en moi"

Des places à gagner !

Pour Daphnis et Chloé, par l’ONF et Cristian Macelaru vendredi 10 septembre à 20h à l’Auditorium de la Maison de la Radio

Pour inaugurer la saison qui marquera le centenaire de la mort de Saint-Saëns (1835-1921), l’Orchestre National de France et son directeur musical, Cristian Macelaru, interprètent le Troisième Concerto pour violon du compositeur en compagnie de Daniel Lozakovich.

Ils ont également choisi d’inscrire au programme de cette soirée d’autres pages célèbres de musique française, les suites de_ Daphnis et Chloé _de Ravel, Les Offrandes oubliées, première grande œuvre orchestrale d'Olivier Messiaen et Mystère de l’instant d'Henri Dutilleux.

Via Contactez-nous

Quelle musique entendez-vous sur "Le Petit Pêcheur" d'Augustin Rouart.

, © Philippe Fuzeau

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 10 septembre, en vous inspirant du tableau "Le Petit Pêcheur", visible au Petit Palais dans le cadre de l'expositionAugustin Rouart, La peinture en héritagejusqu'au 10 octobre.

Vos propositions via contactez-nous