La Folie célébrée,

Ephéméride

La version définitive du Concerto pour violon n°1 en sol mineur op 26 de Max Bruch est créé à Brême le 7 janvier 1868,

composée entre 1864 et 1866, le concerto connait diverses révisions dont la dernière date de 1868. C’est probablement l’oeuvre la plus connue de Max Bruch, et c’est aussi l'un des grands concertos pour violon de l’époque romantique allemande.

Bruch, n’étant pas violoniste, demande conseil à Joseph Joachim pour l'écriture et lui dédicace la partition.

La première version du concerto est créée à Coblence en avril 1866 par Königslöw au violon sous la direction de Bruch lui-même. Mais c’est Joseph Joachim qui crée la version définitive sous la baguette de Carl Martin Reinthaler.



Des places à gagner

Pour la projection de Wozzeck d’Alban Berg, le samedi 11 janvier à 18h55 dans lescinémas Pathéde toute la France, nos places sont pour le Kinépolis de Mulhouse

En direct de New-York, la séance dure 2h (avec un entracte), comme si vous étiez au Metropolitan Opera !

C’est une nouvelle production mise en scène de William Kentridge, les chanteurs Peter Mattei, Elza van der Heever, Christopher Ventris, Christian Van Horn…. et l’orchestre du MET sont sous la direction de Yannick Nézet-Séguin.

Wozzeck est un soldat au caractère inquiet hanté par des visions de mort et d'apocalypse et soumis aux expériences d'un docteur mal intentionné qui le méprise. Marie, qui a eu un enfant de Wozzeck sans passer par l'union sacrée du mariage, s'éloigne de lui à cause de ses hallucinations lugubres et se laisse séduire sans peine par le Tambour-Major, au grand dam du pauvre soldat malmené.

Créé à l'issue de la Première Guerre Mondiale, ce bijou expressionniste figure parmi les opéras les plus marquants du XXe siècle..

via "contactez-nous"

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Animitas Chili" de Christian Boltanski

, © Francisco, Rios Anderson © Adagp, Paris, 2019