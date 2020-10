Que des Concertos pour violons !

Florilège de concertos pour violon, certains connus, d'autres moins, avec Bach, Bartok, Vivaldi, Delerue, Glazouno,....

Grande Soirée UNiSSON à l’Opéra Comique samedi 17 octobre à 20h

L’association UNiSSON soutient, conseille et accompagne les artistes lyriques en France.

Tous les chanteurs qui se produiront ce 17 octobre sont adhérents et participeront bénévolement au concert, dont les bénéfices iront à la création du fond de dotation à destination de ceux qui sont fragilisés par la crise sanitaire.

Cette soirée réunira plus de soixante artistes, les plus confirmés partageront le plateau avec les plus jeunes pour incarner la variété des parcours et profils de la profession.

Le programme, d’Haendel à Bernstein, en passant par Saint-Saëns, Offenbach et Vaughan Williams, comprendra uniquement des morceaux d’ensemble, du duo au grand Concertato. La plus grande formation sera réunie autour de « Serenade To Music » de Vaughan Williams, interprété par pas moins de 16 voix.

On ne peut pas s’empêcher tout de même de citer quelques noms:

Stanislas de Barbeyrac, Benjamin Bernheim, Ambroisine Bré, Chloé Briot, Sabine Devieilhe, Clémentine Margaine, Florian Sempey, Mathias Vidal, Annick Massis, ….

Les chanteurs seront accompagnés au piano par Florence Boissolle, Cécile Restier et Antoine Palloc. Et Le compositeur Arthur Lavandier prépare une surprise

« Le Festival Métis Plaine Commune » se déroule en Seine Saint-Denis jusqu’ au 16 octobre.

Porté par le Festival Saint Denis, le Festival Métis a pour vocation d’amener la musique classique au cœur de la Seine Saint-Denis.

Pour sa 12ème édition il réunit des artistes aussi divers que, Magaly Léger et l’Ensemble Contrastele 6 Octobre à Stains pour un hommage à Joséphine Baker, Blick Bassy pour des mélodies de chamane à l’ile St Denis, Oum et le trio Mouthallat à St Ouen pour des musiques classiques arabe et occidentale.

Ou encore le 13 octobre à Pierrefitte sur Seine, La Tempête dirigée par Simon-Pierre Bestion pour un programme « Colors », aux sources de la musique dite répétitive dont Steve Reich s’est fait le chef de file. Il est la figure centrale de ce programme, à la croisée de ses multiples inspirations, entre Occident et musiques africaines. Percussions, saxophones, clarinettes, pianos, clavicordes, cornets à bouquins, flûtes et orgue à bouche revisitent ces oeuvres qui se déploient ainsi dans toute leur richesse.

à réécouter événement Festival Métis Plaine Commune du 1er au 16 octobre 2020

Ephéméride :

La première du "Parergon sur la Symphonie domestique" op 73 TrV 209a de Richard Strauss a lieu le 6 octobre 1925 à Dresde

Ce "Parergon zu Sinfonia Domestica" est un additif à la "Sinfonia Domestica" op 53 ou "Symphonie domestique". C’est une pièce "pour la main gauche" pour piano et orchestre écrite à la demande du pianiste Paul Wittgenstein, qui avait perdu sa main droite au cours de la première guerre mondiale.

La Sinfonia Domestica est la seconde œuvre d'inspiration autobiographique de Richard Strauss, il l'a dédiée à sa femme et à son fils, Franz.

La première a eu lieu le 21 mars 1904 au Carnegie Hall de New York avec le Wetzler Symphony Orchestra sous sa direction, et la première européenne a lieu peu après à Francfort.

Quelle musique entendez-vous sur le " Faucon Horus sur son pavois " ?

, © 2019 Musée Granet / Hervé Lewandowski

