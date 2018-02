Le programme musical de Denisa Kerschova : Bocchi, Chopin, Poulenc

On vous offre des places

Gagnez des places pour le récital du pianiste Rafal Blechacz le lundi 12 février à 20h30 à la Philharmonie de Paris.

Au programme :

Wolfgang Amadeus Mozart : Rondo K511; Sonate n° 8

Ludwig van Beethoven : Sonate n°28 en la majeur op. 101

Robert Schumann : Sonate n°2 en sol mineur op. 22

Frédéric Chopin : Mazurkas op. 24; Polonaise en la bémol majeur op.53

Pianiste polonais le plus remarquable de la jeune génération, Rafal Blechacz mène un parcours sans faute depuis son triomphe en 2005 au concours Chopin. Son contrôle du clavier et sa hauteur de vue sont déjà ceux d’un maître.

Qu’on ne se fie pas à l’air sage et aux programmes marqués du sceau du classicisme du jeune artiste polonais. À 32 ans, sa détermination, son goût de la perfection et sa maîtrise supérieure de la matière sonore le rangent parmi l’élite des pianistes de ce début de XXIe siècle. Nulle place pour l’esbroufe dans son répertoire, mais une exigence constante. Après deux pages de Mozart, où la clarté solaire de son jeu fait merveille, la Sonate op. 101 de Beethoven nous plonge dans des développements complexes qui inaugurent l'ultime période créatrice du maître de Bonn. La liberté formelle et la richesse expressive semblent annoncer la création schumannienne, ici représentée par la Deuxième Sonate op. 22. Enfin, en chopinien éminent, vainqueur à l’âge de 18 ans du concours de Varsovie, Rafal Blechacz parcourt les confidences émues, le souffle ardent des Mazurkas op. 24 et de la Polonaise op. 53.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en La Maj K 208 L 238 par Thibaut Cauvin

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek" de Jacob Maris ?

, © Dordrecht, Dordrechts Museum

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 9 février en vous inspirant du tableau "Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek" de Jacob Maris.

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition Les Hollandais à Paris 1789-1914, du 6 février 2018 au 13 mai 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Rubrique éphéméride

La voix Humaine FP 171 de Francis Poulenc créée le 6 février 1959 à l'Opéra Comique à Paris par la soprano Denise Duval sous la direction de Georges Prêtre.

Programmation musicale

Jean Sébastien Bach

Suite n° 1 en sol majeur BWV 1007

1. Courante

2. Menuet I et II

Antoine Tamestit: alto

Naive records V5300

1. Ola Gjeilo

Ubi caritas - pour choeur et piano

Ola Gjeilo : piano

Voces8

Direction Barnaby Smith

Decca 4788689 5

2. Jean Sébastien Bach

Komm Jesu komm BWV 229 - pour ensemble vocal et basse continue

Voces8

Direction Barnaby Smith

Senesino Players

Signum 213

Piotr Illich Tchaikovsky

Solitude op 73 n°6 (De nouveau seul comme avant ) - arrangement pour orchestre

Orchestre Symphonique de Bournemouth

Direction Jose Serebrier

Naxos 8557645

Piotr Illich Tchaikovsky

Romances version pour violon et piano

1. Ni slova o drug moy op 6 n°2

2. Snova kak prezhde odin op 73 n°6

3. Zakatilos solntse op 73 n°4

Lisa Batiashvili: violon

Yannick Nezet-Seguin: piano

DGG 4790835

Robert Schumann

Symphonie n° 4 en ré mineur opus 120

1. Scherzo : Lebahft (mvt 3)

2. Langsam - Lebahft (mvt 4)

Orchestre Symphonique de San Francisco

Direction Michael Tilson Thomas

SFS 0071

Francis Poulenc

La voix humaine FP 171 : Allo c'est toi oui très bien

Denise Duval:soprano

Orchestre de l'Opéra comique de Paris

Direction Georges Prêtre

EMI 5668472

Milena Dolinova / Krystof Maratka

Csarda III

Vincent Peirani: Accordéon / François Salque : violoncelle

ZZT

Auteur Anonyme / Pierre Attaingniant (Editeur)

1. Auprès de vous : Gaillarde

2. Auprès de vous : Languir me fais

3. Auprès de vous : Gaillarde

Pierre Gallon, Freddy Eichelberger : Clavicorde, virginal

Thomas Dunford: Luth

Encelade 1301

1. Lorrenzo Bocchi

Plea rarkeh na rourkough or a irish weding - pour alto et basse continue

2. Francesco Geminiani

Sleepy Boby - pour alto et basse continue

Les basses réunies

Direction Bruno Cocset

Alpha 276

Jaroslav Jezek

Sonate - pour violon et piano : 1.Allegro vivo

Josef Suk: violon

Jan Panenka: piano

Supraphon 407511

1.Hanns Eisler

An den kleinen Radiopparat

2. Kurt Weill

One touch of Venus (com mus) : I'am stranger here myself - réduction pour soprano et piano

3. Kurt Weill

Lady in the dark (com mus) : Tchaikowsky - réduction pour piano et soprano

Salome Kammer : soprano

Rudi Spring: piano

Capriccio 5154

Piotr Illich Tchaikovsky

Symphonie n° 6 en si mineur opus 74 "pathétique" : 3.Allegro molto vivace

Orchestre Philharmonique de Vienne

Claudio Abbado, direction

DGG 4374012

Francis Poulenc

Un soir de neige FP 126 pour chœur mixte a capella à 6 voix

2. La bonne neige

3. Bois meurtri

4. La nuit, le froid, la solitude

Chœur de chambre néerlandais

Direction Eric Ericson

Globe 5205

Frédéric Chopin

Polonaise n°6 en La bémol Maj op 53

Rafal Blechacz : piano

DGG 4790928

Henry Purcell

O solitude my sweetest choice Z 406 - pour haute-contre et basse continue

Iestyn Davies : haute contre

William Carter: théorbe

Wignmore Hall 0065