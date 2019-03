Le programme musical de Denisa Kerschova : Boito, Strauss, Milhaud

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert autour de la vie de Berlioz avec mise en espace, en l'honneur de la commémoration des 150 ans de sa mort avec le Choeur du Palais Royal et le pianiste Orlando Bass dirigés par Jean-Philippe Sarcos le mardi 12 mars à 20h30 à la Salle du premier Conservatoire à Paris.

Au programme : Le ballet des ombres, Tristia, Lélio et des chœurs extraits de Béatrice et Bénédict, Benvenuto Cellini, La Damnation de Faust et L’Enfance du Christ.

Éphéméride

Mefistofele d'Arrigo Boito créé le 5 mars 1868 à La Scala de Milan.

Scarlatti

La Sonate K49 en do Majeur (Presto) de Domenico Scarlatti par Mathieu Dupouy enregistrée au Château d'Assas.

La Sonate K50 en fa mineur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Justin Taylor enregistrée à l'Auditorium de Fourques.

La Sonate K51 en mi bémol Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Kazuya Gunji enregistrée à l'Abbaye de Sorèze.

Quelle musique voyez-vous sur la photo du film "Salut les Cubains" d'Agnès Varda ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de la photo extraite du film "Salut les Cubains" (1963) d'Agnès Varda et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 8 mars.

, © Agnès Varda / Ciné Tamaris

Un extrait du film "Salut les Cubains" (1963) d'Agnès Varda est visible au Mucem à Marseille dans le cadre de l'exposition "On Danse?" du mercredi 23 janvier au lundi 20 mai 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation