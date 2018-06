Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Mozart, Schumann

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la violoniste et altiste Clara Cernat avec le pianiste Thierry Huillet le dimanche 10 juin à 16h dans la Chapelle des Carmélites à Toulouse dans le cadre du Festival Musique en Dialogue aux Carmélites.

Au programme :

Paris, XIXè siècle

d’après le poème Égalité-Fraternité d’Henri Cazalis

Camille Saint-Saëns : La danse macabre, transcription pour violon et piano par l’auteur

L’étrange rencontre d’Eros et d’Agapé

Nouvelle d’Anatole France

Jules Massenet : La Méditation de Thaïs – violon et piano

A la recherche du temps perdu : la nostalgie du temps passé

d’après Marcel Proust

César Franck : Sonate pour violon et piano – 2è mouvement

Le mythe de Prométhée

Création mondiale : Paul Dukas : L’Apprenti sorcier, transcription Thierry Huillet, poème symphonique d’après une ballade de Goethe.

Le Petit Prince ou le monde désenchanté quand l’amour disparaît

d’après Antoine de Saint-Exupéry

Thierry Huillet : 3 extraits du Petit Prince, concert pour piano et violon

La Fleur, Le Renard, L’Allumeur de réverbères

Artisanat et Artisans,

Vittorio Monti : Csardas, musique inspirée du folklore

Distribution :

Luc Ferry, philosophe

Clara Cernat, violoniste et altiste

Thierry Huillet, pianiste et compositeur

Quelle musique voyez-vous sur la photographie: "On a rice farm" de H. C. White Co ?

, © MNAAG, Paris / droits réservés

Cette photographie est actuellement visible au Musée national des arts asiatiques - Guimet dans le cadre de l'exposition Terres de riz du 6 juin au 8 octobre 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Barcarolle en fa dièse Maj opus 60

Martha Argerich: piano

DGG 4474302

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo en La Maj K 386 - pour piano et orchestre

Friedrich Gulda: piano

Orchestre Symphonique de la radio Bavaroise

Direction Leopold Hager

BR Klassik 900713

Ludwig Van Beethoven

Improvisation sur un thème du concerto n°1 en Ut Maj op 15 pour piano de Beethoven / Pour piano Gabriela Montero: piano

EMI 5629702

Ludwig Van Beethoven

Concerto pour piano n°1 en Ut Maj op 15 : 1. Allegro con brio

Martha Argerich: piano

Orchestre de chambre de mito

Direction, Seiji Ozawa

DECCA 4832566

Astor Piazzola

Oblivion / Pour violon et ensemble de violoncelles

Dora Schwarzberg: violon

Jorge Andres Bosso: violoncelle

The cello concep(r)t

EMI 5629702

Piotr Illich Tchaikovsky

Casse-noisette op 71a (arrangement pour 2 pianos) : Ouverture miniature

Martha Argerich / Nicolas Economou, pianos

DGG

Robert Schumann

4 Fantasiestücke en la min op 88 : Humoreske op 88 n°2 - pour piano violon et violoncelle

Martha Argerich: piano

Gidon Kremer: violon

Mischa Maisky: violoncelle

DGG 4795159

Maurice Ravel

Concerto en Sol Maj - pour piano et orchestre : 3.Presto

Martha Argerich: piano

Berliner Philharmoniker

Direction Claudio Abbado

DGG 4190622

Johannes Brahms

Romances argentinos : Muchacho jujeno

Carlos Guastavino: piano

Emi classics 6584722

Jean Sébastien Bach

Presto de la toccata en Sol Majeur

Martha Argerich : piano

Cosantino Producciones

Jean Sébastien Bach

Concerto pour 4 pianos BWV 1065

Martha Argerich / Evgueny Kissin / James Levine / Mikhail Pletnev, piano

Orchestre de Verbier

Verbier 22 Juillet 2002

Jean Sébastien Bach

Sonate n°4 en ut min BWV 1017 : Allegro - version pour violon et piano

Martha Argerich: piano

Itzhak Perlman: violon

Warner Classic 0190295937898

Franz Liszt

Concerto nº1 en Mi Bemol Maj - pour piano et orchestre : 1.Allegro maestoso

Martha Argerich: piano

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Claudio Abbado

DGG 4150612

Traditionnel

Musique des traditions tsigane hongroise et roumaine / Pour ensemble instrumental traditionnel : 2 violons clarinette cymbalum et contrebasse

Geza Hosszu-Legocky et The Five Devils

EMI 5629702

Robert Schumann

1. Etude en forme de canon en La bémol Maj op 56 n°4 - arrangement pour 2 pianos; 2. Etude en forme de canon en si min op 56 n°5 - arrangement pour 2 pianos

Daniel Barenboim, Martha Argerich : pianos

Universal Music

Marcel Dardigna

Romance - pour violon et piano

Thierry Huillet: piano / Clara Cernat: violon

La nuit transfigurée 340125

Frédéric Chopin

Polonaise en la bemol min op 53

Martha Argerich: piano

Polskie Nagrania: 003

Stéphanie Argerich

"Bloody Daughter"

Martha Argerich, piano

Ideale Audience 3073908