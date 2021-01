La timbale, de cuivre et de peau.

Sous les doigts du timbalier, avec Rameau, Elliott Carter, Elgar, Albeniz, Holst, Tito Puente

Ephéméride :

Pepita Jiménez est créé au grand théâtre du Liceu à Barcelone le 5 janvier 1896.

Pepita Jiménez est un opéra-comique, en un acte, le livret est de Francis Money-Coutts d’aprés le roman éponyme de Juan Valera. La musique est l’œuvre de l’espagnol Isaac Albéniz, elle fut encensée par les critiques à sa création le 5 janvier 1896 au théâtre du Liceu de Barcelone, avec la soprano Emma Zilli dans le rôle-titre.

Albéniz révisa son ouvrage peu de temps après.

L'histoire conte les amours et la passion triomphante entre le séminariste Don Luis de Vargas et une jeune veuve nommée Pepita Jiménez.

Avec Pepita Jiménez, Albéniz conjugue les grandes tendances du théâtre musical de l'époque dont l'utilisation d'éléments du folklore, comme dans la zarzuela, et un lyrisme puccinien….

D'un seul acte, l’opéra passa à deux puis le compositeur modifia son orchestration dans une troisième version quelques années plus tard. Les réorchestrations qui suivirent se sont tant disputées la palme de la réécriture que la partition initiale s'est perdue au fil du temps.

En 2004, le travail effectué par le chef d'orchestre José de Eusebio sur le manuscrit et sur les sources imprimées offre à Pepita Jiménez sa version définitive et fidèle de la partition.

Les Tuyaux de Kerscho !

La pianiste Vanessa Benelli Mosell et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigés par Mikko Franck sont à l'Auditorium de Radio France et en direct sur France Musique, ce vendredi 8 janvier à 20h.

La pianiste Vanessa Benelli Mosell jouera, Le Concerto pour piano, œuvre exaltante d'une jeune fille de seize ans, Clara Wieck qui deviendra Clara Schumann... Les critiques étaient dithyrambiques sur le jeu de la jeune Clara, en 1839, le critique français Henri Blancard déclare même qu’elle est « le lion musical du moment ».

Brahms, fidèle ami de Clara, sera aussi au programme de la soirée avec deux compositeurs épris de nouveauté et qui prirent des chemins opposés : Arnold Schönberg et Richard Strauss. Le concert est en direct sur France Musique à partir de 20h et sera suivi d'un entretien avec la pianiste Vanessa Benelli Mosell.Strauss.

Quelle musique entendez-vous sur "Petite gitane et Manitas de Plata" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 janvier en vous inspirant de la photo de Sabine Weiss"Petite gitane et Manitas de Plata".

Cette photo est visible dans l'expositionSabine Weiss, sous le soleil de la vie, proposée par Les Douches La Galerie à Paris, jusqu'au 20 février 2021. Vos propositions via Contactez-nous.

