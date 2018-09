Le programme musical de Denisa Kerschova : Beethoven, Rimski-Korsakov, Hahn

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de clôture du dimanche 9 septembre à 18h en l'église Saint-Michel à Lagrasse (dans l'Aude) dans le cadre des Pages Musicales de Lagrasse.

Au programme :

Johann Sebastian Bach : Trio Sonate N°6 en Sol Majeur BWV 530

Michael Seeligmüller : orgue

Gustav Mahler : Lieder des Knaben Wunderhorn

Marie-Laure Garnier : soprano

Fiona McGown : mezzo-soprano

Jean Jacques L'Anthoën : baryton

Tristan Raës : piano

Milos Sokola : Toccata

Michael Seeligmüller : orgue

Johannes Brahms : Quelques Danses Hongroises

Guillaume Bellom : piano

Tristan Raës : piano

Adam Laloum : piano

Johannes Brahms : Quintette à cordes N° 2 en Sol Majeur Op.111

Guillaume Chilemme : violon

Philippe Chardon : violon

Léa Hennino : alto

Lise Berthaud : alto

Adrien Bellom : violoncelle

Rubrique éphéméride

Les 3 Préludes de Frederick Delius créés le 4 septembre 1924 à Londres.

Quelle musique voyez-vous sur la linogravure "Faunes et chèvres" (1959) de Pablo Picasso ?

, © Succession Picasso 2018

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de la linogravure "Faunes et chèvres" (1959) de Pablo Picasso et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 7 septembre.

Cette linogravure est visible dans le cadre de l’exposition "Picasso et la danse" du 19 juin au 16 septembre 2018 à la Bibliothèque-musée de l’Opéra du Palais Garnier.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Nikolaï Rimski-Korsakov

Shéhérazade op 35 : 2. Le récit du prince Kalender

Orchestre symphonique de Boston

Driection, Seiji Ozawa

DGG 002894797756

Jean-Sébastien Bach

Sonate en Mi bémol Maj BWV 1031 : Allegro moderato Sicilienne; Allegro

Peter Holslag, flûte traverso

Ketil Haugsand, clavecin

AEOLUS10246

Giuseppe Verdi, arr. William Vincent Wallace

Paraphrase pour piano "Bella figlia dell'amore (Acte III)"

Rosemary Tuck, piano

Naxos 8.572774

Wolfgang Amadeus Mozart, arr. Brian Gascoigne pour guitare seule

Adagio en Ut Maj K 356

John Williams, guitare

CBS MK 35108

Frederick Delius

3 préludes (Scherzando, Quick, Con moto)

Mark Bebbington, piano

SOMMCD269

Reynaldo Hahn

L'heure exquise (texte de Paul Verlaine)

Dietrich Fischer Dieskau, baryton

Hartmut Holl, piano

Teldec 843754

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Bengt Forsberg, piano

Naïve V5343

Franz Lehar

La veuve joyeuse (Die lustige Witwe) : Heure exquise qui nous grise (Acte III) Duo Missia et Danilo

Julie Fuchs, soprano

Stanislas de Barbeyrac, ténor

Ochestre national de Lille

Direction, Samuel Jean DGG 4812007

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°14 en fa min op 131 : Adagio quasi un poco andante et Allegro Quatuor Belcea

ZIG ZAG TERRITOIRES 315

Franz Schubert

Impromptu en mi bémol min D 946 n°1

Andras Schiff, piano

ECM 0028948144747

Stephen Sondheim, Leonard Bernstein (film de Robert Wise)

West Side Story : Maria

Orchestre dirigé par Johnny Green

CBS 35 DP 59

Robert Schumann

Quintette pour piano et quatuor à cordes en Mi bémol Maj op 44 : 2. Un poco largamente in modo d'una marcia

Quatuor Julliard

Leonard Bernstein, piano

SONY CLASSICAL 88985483792-11

John Dowland

Come again

Hugues Cuenod, ténor

Joel Cohen, luth

Christiane Jaccottet, virginal

LYS 202

Matthew Locke

Music for his majesty's cornetts and sackbuts (1661) : Sarabande - Allemande - Courante - Allemande

Les Sacqueboutiers

Ambroisie 9965

Serge Liapounov

Etude d'exécution transcendante pour piano en Fa dièse Maj op 11 n°1 Berceuse

Vincenzo Maltempo, piano

Piano Classics 0124

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette op 64 : extraits de l'Acte 1 La rue s'éveille, Danse du matin, La dispute

Orchestre symphonique de Boston

Direction, Seiji Ozawa

CD DGG 423268-2

Johannes Brahms

Quintette op 111 en sol majeur : 3.Un poco allegretto; 4.Vivace, ma non troppo

Pierre Fouchenneret, violon

Shuichi Okada, violon

Lise Berthaud, alto

Adrien Boisseau, alto

François Salque, violoncelle

B Records 211810