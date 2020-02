Allegretto avec Fauré, Boeldieu, Poulenc, Hummel, Dubois

Ephéméride

Colloquepour soprano, baryton et piano FP 108 de Francis Poulenc est donné en public pour la première fois à Paris au Théâtre des Mathurins le 4 février 1941, par la soprano Janine Micheau et le baryton Pierre Bernac, le compositeur lui-même était au piano.

La pièce composée en décembre 1940 sur un texte de Paul Valéry, que Poulenc admirait autant que Verlaine et Rimbaud, est dédicacée à Solange Lemaître, et fût publiée après la mort du compositeur. Le titre, Collloque, fait référence aux deux voix qui chantent successivement et donc jamais ensemble.

Des places à gagner !

via "contactez-nous"

Programme musical

Fauré : Masques et bergamasques op 112 : Ouverture

ERATO 0190295953539/2

Orchestre De Chambre De Lausanne

Armin Jordan, direction

Auber : Fra Diavolo, Ouverture

Orchestre Philharmonique De Monte-Carlo Marc

Soustrot, direction

EMI 7548102

Antoine Reicha : Etude pour piano dans le genre Fugué op 97 n°6 et n°7

Ivan Ilic, Piano

Chandos CHAN20033

Adolphe Adam : Giselle, Pas de deux, Galop (Acte I) et Scène des Willis (Acte II)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Herbert Von Karajan, direction

DECCA 417738-2

Boieldieu : Sonate en Mi bémol Maj , Andantino con variazioni - pour violon et harpe

Yehudi Menuhin, Violon

Nicanor Zabaleta, Harpe

WARNER CLASSICS 0825646777815/21

Boieldieu : J'ai dit à mon coeur

Camille Maurane, Baryton

Gyorgy Sebok, Piano

ERATO 4509-92304-2/6

Berlioz/J.F. Heisser : Symphonie fantastique op 14 H 48

2. Un bal - arrangement pour piano à double clavier

Jean-Francois Heisser, Piano

Marie-Josèphe Jude, Piano

Harmonia Mundi 902503DI

Roussel : Bacchus et Ariane op 43 : Suite n°2

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

PRAGA PRD/DSD350138

Poulenc : Colloque FP 108 - pour soprano baryton et piano

Felicity Lott, Soprano

Graham Johnson, Piano

Songmakers' Almanac, Voix

HYPERION CDA 66147

Hummel : Trio n°4 en Sol Maj op 65 pour pianoforte violon et violoncelle : Andante grazioso

Andreas Staier, Pianoforte

Daniel Sepec, Violon

Jean-Guihen Queyras, Violoncelle

Harmonia Mundi HMC 901955

Pierre Rode : Concerto n°4 en La M op 6, Rondo

Friedemann Eichhorn : Violon

Orchestre Philharmonique d'Iena

Nicolas Pasquet, direction

NAXOS 8.570767

Bellini/Felice Romani Norma : Casta diva (acte I) air de Norma

Cecilia Bartoli, Mezzo-soprano

Maria Goldschmidt, Flûte traversière

International Chamber Soloists

Orchestre La Scintilla

Adam Fischer, direction

DECCA 4759077

Théodore Dubois : Concerto n°2 en fa m, Allegro vivo scherzando et Con molta fantasia

Cédric Tiberghien, Piano

Orchestre Symphonique de la BBC d'Ecossex

Andrew Manze, direction

HYPERION CDA67931

Théodore Dubois : Suite concertante, Allegretto leggiero - pour violoncelle piano et orchestre

Jean Francois Heisser, Piano

Marc Coppey, Violoncelle

Orchestre Poitou Charentes

Jean Francois Heisser, direction

MIRARE MIR 141