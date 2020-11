Great black classic music

Les icônes noires de la musique classique américaine, avec William Grant Still, Marian Anderson, Paul Robeson, William Brown, Julius Eastman

Ephéméride :

La version pour orchestre de la Petite Suite, L71 de Debussy est créé le 3 novembre 1907 à Paris

La Petite Suite, L65 est une suite pour piano à quatre mains, composée entre 1886 et 1889, elle est jouée pour la première fois lors d’une audition privée le 2 février 1889 par Debussy et son ami et futur éditeur, le pianiste Jacques Durand, dans un salon à Paris. La création publique a lieu le mercredi 23 mai 1894. Elle est composée de 4 mouvements : "En bateau" (n° 1) ; "Cortège" (n° 2) ; "Menuet" (n° 3) et "Ballet" (n° 4). Les deux premiers mouvements s'inspirent du recueil Fêtes galantes de Verlaine.

Elle a été transcrite plusieurs fois, pour piano seul, pour deux clarinettes, pour harpes et pour brass band, et pour orchestre par Henri Büsser, collègue de Debussy, c’est cette version qui attire l’intérêt du public. La première exécution est donnée par les Concerts Lamoureux, le 3 novembre 1907 à Paris.

L'orchestration de Büsser est pour deux flûtes (la seconde doublant le piccolo), deux hautbois (le second doublant le cor anglais), deux clarinettes, deux bassons, deux cors, deux trompettes, timbales, percussions (cymbales, tambourin et triangle), harpe et cordes.

Les Tuyaux de Kerscho !

Pour la première fois les « Concerts de poche » proposent un concert en streaming, c’est ce soir à 19h via YouTube Live, avecRomain Leleux et Thierry Escaich.

Le concert du trompettiste Romain Leleux et du pianiste Thierry Escaich qui devait se dérouler aujourd’hui aura bien lieu à Fontenailles en Seine et Marne (77) (il était initialement prévu à Gastins). Ce concert est le prolongement des nombreux ateliers musicaux menés ces dernières semaines sur tout le territoire de la Brie Nangissienne.

Romain Leleu couvre tous les répertoires et marche sur les traces de son illustre aîné Maurice André, il partage la scène avec le compositeur, improvisateur, organiste et pianiste Thierry Escaich, interprète visionnaire.

Au programme des deux interprètes, une heure de musiques d’opéras, chansons et créations originales, extraites de leur album « Vocalises ».

Comme lors de chaque « Concert de Poche », un temps d’échange entre le public et les artistes sera organisé avant et après le concert à travers les commentaires de la page Youtube, par téléphone (06 76 61 83 91) ou encore par mail, en envoyant vos questions à l’adresse : communication@concertsdepoche.com

Pour recevoir le lien vers la diffusion du concert, le public peut se préinscrire à travers ce lien ou tout simplement se connecter sur la chaîne YouTube des « Concerts de Poche » à 19h

Et c’est Gratuit !!

«Fosse notes, Une autre histoire de l'Opéra» de Jean-Noël Crocq, préface de Christian Merlin. Un essai, paru le 14 octobre 2020 aux éditions Premières Loges.

Dans la fosse d'orchestre de l'Opéra, au gré des répétitions et des représentations, la partition peut se faire journal intime : le musicien y croque chef ou collègue, communique avec son voisin de pupitre, note ses pensées, des noms, des dates et horaires, ou même réagit à l'actualité. En marge des notes, les dessins et commentaires témoignent du métier et du quotidien. Fruit d'une enquête photographique dans les collections de partitions de l'Opéra et d'une carrière de musicien dans son orchestre, l'ouvrage de Jean-Noël Crocq en révèle des coulisses insoupçonnées et de savoureux souvenirs. Cet ouvrage qui nous dévoile la vie secrète de l’orchestre de l’Opéra de Paris sous un regard nouveau, est aussi un très beau livre d’images.

Jean-Noël Crocq a été clarinette basse solo à l’Orchestre de l’Opéra de Paris de 1974 à 2009, et le premier professeur à enseigner cet instrument au CNSMD de Paris. Il est l’auteur d’ouvrages pédagogiques et de méthodes pour l’apprentissage de la clarinette, ainsi que de « Allez jouer ailleurs » (éd. MF, 2015), un ouvrage dédié à l’action de l’association Papageno qui porte la musique en prison, dans les hôpitaux ou les écoles, et dont il est le président. Il se consacre aussi à la photographie naturaliste.

