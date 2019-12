Des valses qui ne tournent pas rond, rond,

Ephéméride

La première deRobert Bruces'est déroulée à l'Académie royale de musique à Paris, le 23 décembre 1846.

Composé en 1846, c'est un opéra en trois actes, une sorte de pastiche élaboré par Nidermeyer avec des extraits de La Donna del Lago, Zelmira, Moïse en Egypte, et d’autres opéras de Rossini, et dont il écrivit les récitatifs. Le livret en français est d'Alphonse Royer et de Gustave Vaëz, d'après Histoirede l'Écosse de Walter Scott.

Rossini arrive à Paris en 1843 pour un traitement médical, il reçoit alors la visite de Léon Pillet, directeur de l’Opéra de Paris, qui lui commande une nouvelle oeuvre. Mais en raison de sa santé Rossini décline la proposition, et propose de remonter La Donna del lago, dont la production au Théatre Italien de Paris ne l’avait pas vraiment satisfait. Toutefois Pillet hésite à présenter une œuvre dont la version italienne était déjà bien connue du public parisien.

Rossini rentre chez lui à Bologne et en juin 1846, où il reçoit à nouveau la visite de Pillet, accompagné du librettiste Gustace Vaës et de Louis Nidermeyer, venus lui présenter une nouvelle œuvre : Robert Bruce.

Lors de la première, le public ne l’avait probablement pas remarqué, mais l’orchestre comptait un nouvel instrument récemment inventé: le saxophone.

Le succès fut modéré et les critiques nombreuses, Berlioz ne fut pas en reste...

