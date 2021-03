Voyage autour de la Mer baltique

Avec Christian Sinding, Carl Nielsen, Sibelius, Wilhelm Stenhammar, Magnus Lindberg...

Ephéméride :

La Symphonie n°7 op 45 du compositeur danois Niels Wilhelm Gade est créée le 2 mars 1865 à Leipzig

Ecrite au cours de l’été 1864 et créée le 2 mars 1865 par l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Karl Reinecke, la 7ème symphonie est la plus célèbre du vivant du compositeur, qui la décrit comme une « symphonie fraîche et gaie » dans une lettre à sa belle-soeur. Une seconde exécution dirigée par Gade lui-même a lieu quelques jours plus tard à Copenhage.

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Arabesques Bicentenaire de la naissance de Niels Gade (1/5)

Quelle musique entendez-vous sur "Auf Weiss II" de Kandinsky ?

, © entre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Participez à la programmation musicale du vendredi 12 mars en vous inspirant de ce tableau de Kandisky, visible dans l'exposition numérique "Dans l'intimité de Kandinsky".

Visiter l'exposition pour s’immerger dans le travail de cet artiste majeur et visionnaire de l’histoire de l’art du 20e siècle, pour découvrir son univers de sons, de formes et de couleurs, comment la synesthésie a influencé son oeuvre et y voir la musique... L'exposition est sur le site du Centre Pompidou en partenariat avec Google Arts&Cluture

Vos propositions via contactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :