Pièces montées, dentelles et farandoles, vive le mariage !

Ephéméride :

Première de l’Hymne à St Columba de Benjamin Britten en juin 1963

Britten compose A Hymn of St Columba le 29 décember 1962, il le dédie à Derek Hill, qui en avait passé commande afin de commémorer les 1400 ans du voyage de Columba vers l’Ile d’Iona en Irlande. Celui-ci y fonde une abbaye, d’où il part vers les Highlands d’Ecosse comme missionnaire.

La création eu lieu le 2 juin 1963 à Churchill, où Columba aurait prêché, dans le conté de Donegal en Irlande. Les interprètes étaient The Ulster Singers et l’organiste R. A. McGraw sous la direction de Havelock Nelson, mais c’était en extérieur et ont eu, malheureusement, du mal à les entendre à cause du vent violent.

Quelle musique entendez-vous sur le tableau "Les Peintres en forêt de Fontainebleau" de J-L-P. Coignet ?

, © Yvan Bourhis-Barbizon, musée départemental des peintres de Barbizon

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 juin, en vous inspirant du tableau "Les Peintres en forêt de Fontainebleau" de Jules-Louis-Philippe Coignet, de l'expo virtuelle "PLein air. De Corot à Monet", au Musée des impressionnismes à Giverny.

Vos propositions