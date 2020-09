Modèles réduits,

avec Mozart, Mahler, Haydn, Paganini, Sibelius...

L’Etude pour cordes de Pavel Haas est créé par l’orchestre du Camp de Terezin et dirigée par Karel Ančerl, le 1er septembre 1944 à l’occasion du tournage d’un film de propagande par les nazis

Elle sera à nouveau interprétée quelques jours plus tard, avant que l’orchestre du camp ne soit presque entièrement déporté et décimé à Auschwitz.

Pavel Haas avait été arrêté par la Gestapo le 2 décembre 1941 et envoyé à Terezín où il est resté 3 ans avant d’être transféré à Auschwitz où il meurt à l’automne 1944.

Cette étude pour cordes, composée en 1943 fait parties des 3 œuvres parvenues dans leur version complète parmi toutes celles composées pendant les trois années passées à Terezin. La partition originale a été perdue mais le chef d’orchestre Karel Ancerl, également déporté dans ce camp, a retrouvé après la guerre les parties d’orchestre à l’exception de celle de contrebasse. A sa demande cette dernière fût restituée par Lubomír Peduzzi, compositeur, élève de Pavel Haas auquel il consacra une grande partie de ses recherches musicologiques.

