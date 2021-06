Jour de noces

Quand sonnent les trompettes. Le D-day, avec Michael Tipett, Daniel Pinkham, Milhaud, Schutz, Denissov, Bartok, Mendelssohn, Bach, Albinoni...

La radio a 100 ans cette année :

La radio c’est la liberté, la rébellion, l’information, la propagande, le lien, la présence, l’évasion, le hasard: « il suffit d’allumer et on tombe pile sur la musique qui nous trottait tout au fond de la tête… » ( Mauvais sang, Leos Carax).

Chaque jour de cette semaine Allegretto diffuse un extrait d’une musique de film dans lequel la radio devient le temps d’ un instant un personnage. La radio filmée !

(Le Dictateur, Le Discours d’un roi, Le testament d’Orphée, Lisbonne Story, Play Misty for me… la liste serait longue…)

Aujourd'hui Le Discours d'un roi, l'adagio du 5ème concerto pour piano de Beethoven.

Ephéméride :

Padmavati l'Opéra-ballet d'Albert Roussel est créé à Paris le 1er juin 1923

Padmâvatî op.18 est un opéra-ballet en deux actes d'Albert Roussel. Composé entre 1913 et 1918, il est écrit sur un livret du musicologue, écrivain et sinologue Louis Laloy et porte une dédicace " à Mme Albert Roussel ".

L'intrigue se base sur la prise, vers 1300, de la ville de Chittorgarh au Rajasthan par le sultan Alâ ud-Dîn Khaljî, et sur le destin funeste du roi rajpoute Rawal Ratan Singh et de son épouse Rani Padmini.

L'opéra est créé à l'Opéra de Paris le 1er juin 1923 sous la direction de Philippe Gaubert avec la contralto Ketty Lapeyrette (1884-1960) dans le rôle-titre.

Des places à gagner :

La 35e édition du festival de Saint-Michel en Thiérache se déroule du 6 juin au 4 juillet.

Les plus fidèles artistes de Saint-Michel en Thiérache sont au rendez-vous de cette édition à l'affiche particulièrement festive et alléchante, Philippe Jaroussky et Christina Pluhar en ouverture, Les Arts Florissants avec l’académicien Erik Orsenna en clôture.

Mais aussi Les Musiciens de Saint-Julien, Lucile Richardot, Les Meslanges, Nicolas Bucher, Emöcke Barath, Il pomo d’oro, La Risonanza de Fabio Bonizzoni, Véronique Gens, Sandrine Piau, Julien Chauvin avec Le Concert de la loge, Les Traversées baroques, Vincent Dumestre et Le Poème harmonique sont les invités de ce festin baroque.

Le site abbatial accueille ainsi les plus grandes pages de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles qui nous inviteront à un voyage à travers l’Europe et résonneront à nouveau dans la nef dominée par l'orgue historique de 1714, dont la présence a inspiré la création du festival.

Nos places sont pour le concert 6 juin à 11h30 avec la mezzo Lucile Richardot et Les Musiciens de St Julien dirigés par François Lazarevitch. Au programme, un portrait profane et singulier de l’Orpheus britannicus de Purcell, une alternance de danses instrumentales et d’airs, dont les racines puisent dans la culture traditionnelle, mais d’une modernité multiséculaire. Toute la richesse et l’inventivité d’une musique entre deux mondes.

Pour fêter sa réouverture, l'Opéra de Tour organise un festival du 4 au 8 juin, à la baguette Hervé Niquet !

Pour fêter le retour du public la fine fleur du chant français se retrouve lors de trois dates à l'Opéra de Tours : Véronique Gens, Jodie Devos, Stéphanie-Marie Degand, Christian Arming, Angélique Boudeville, Florie Valiquette, Douglas Williams, Marie Perbost, Enguerrand de Hys, Mathias Vidal, Chantal Santon Jeffery.

En solo, en duo, en trio ou tous ensemble, dans des mélodies et des airs d’opéra tantôt dramatiques, tantôt furieusement réjouissants, cette petite troupe sera accompagnée par l'Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours sous la baguette d'Hervé Niquet, et de la jeune génération de chefs avec Mathieu Charrière et Sora Elisabeth Lee.

Hervé Niquet, direction musicale

Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours

Nos places sont pour les concerts :

- dimanche 6 juin avec l'Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours, direction Hervé Niquet

- lundi 7 juin avec la pianiste Vincent Lansiaux, le chœur de l'Opéra de Tours, direction Sandrine Abello

Quelle Musique entendez-vous sur "Le peintre de la tour Eiffel" de Marc Riboud

, © ©Fonds Marc Riboud au MNAAG

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 4 juin, en vous inspirant du tableau "Le peintre de la tour Eiffel" de Marc Riboud, visible en ce moment auMNAAG, dans la cadre de l'exposition "Marc Riboud. Histoires possibles", du 17 mai au 6 septembre 2021.

La chronique : " Les grands Macabres "

