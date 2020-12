Que du jaune !

Le jaune du fleuve de Li Huanzhi, le jaune des poussins de Ravel ou celui du feu follet de Manuel de Falla... Et avec Moussorgski, Charpentier, Stravinsky....

Ephéméride :

La création mondiale du second Quatuor à cordes d'Alexandre Tansman a lieu le 1er décembre 1923 à Paris au Théâtre du Vieux-Colombier par le Quatuor bruxellois Pro Arte.

Cette oeuvre composée en 1922 est dédiée à Anna Eleonora Brociner la première épouse du compositeur polonais Alexandre Tansman. Né a Lodz en Pologne, Alexandre Tansman, a vécu en France et aux Etats-Unis, artiste cosmopolite (il parlait 7 langues), il a accompli une brillante carrière internationale, véritable star de la musique de l'entre deux guerres, il est pourtant quasiment tombé dans l’oubli.

Admiré de nombreux compositeurs, il a composé près de 300 partitions très diverses, opéras, ballets, oratorios, symphonies, musique de chambre, musiques de scène et musiques de film, pièces pour enfants...

Les Tuyaux de Kerscho !

Riche soirée Concert de poche ce vendredi 4 décembre avec deux concerts gratuits sur leur chaine Youtube, à partir de 19h puis à 20h30 avec Liya Petrova, Grégoire Vecchioni et Bruno Phlippe, Anaïs Gaudemard, Michel Moraguès et l'Orchestre des Concerts de Poche et David Walter .

Le concert qui débutera la soirée en direct de Toulouse à 19h, réunira la violoniste Liya Petrova, l'altiste Grégoire Vecchioni et le violoncelliste Bruno Philippe. Instrumentistes exceptionnels aux carrières internationales déjà bien engagées, familiers des meilleurs orchestres, c’est la première fois que ces trois artistes se réunissent sur scène pour interpréter quatre chefs-d’œuvre de la musique de chambre pour cordes seules, des pièces de Bach, Mozart, Schubert et Dohnányi.

La soirée se poursuivra avec un second concert à 20h30 en direct du Théatre de Corbeil Essonnes (91). L'Orchestre des Concerts de Poche, la harpiste Anaïs Gaudemard et le flûtiste Michel Moraguès placés sous la direction du chef David Walter, donneront vie à deux oeuvres du répertoire : le Concerto pour flûte et harpe de Mozart et le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, et créeront " Vestiges" (création mondiale) de Othman Louati, percussionniste, chef d'orchestre et compositeur.

La violoniste Fanny Clamagirand, les pianistes David Bismuth et Roustem Saïtkoulov s'engagent au côté du Téléthon pour sa 34ème édition, qui retransmettra leur concert marathon sur sa chaine youtube les 2 et 3 décembre.

Fanny Clamagirand et David Bismuth, faisant preuve d’une complicité forgée au fil des concerts, poursuivent leur belle collaboration pour le Téléthon. Ils sont rejoints dans cette aventure par le pianiste Roustem Saïtkoulov, Les trois solistes reviennent à leurs premières amours avec l’intégrale des Sonates pour piano et violon de Beethoven, jouée en une seule journée. Ces dix monuments permettent de percevoir toutes les facettes de l'art du maître de Bonn.

Le concert, d’un seul tenant, présenté et ponctué par Patrick Poivre d’Arvor, enregistré dans le cadre magnifique du Château de Courgent dans les Yvelines, sera retransmis en intégralité, et en deux parties, les 2 et 3 décembre sur la chaîne Youtube du Téléthon avec appel aux dons.

Quelle musique entendez-vous sur " Le Chardonneret " ?

Allegretto vous invite à participer à la programmation musicale du vendredi 4 décembre, en vous inspirant du tableau "Le Chardonneret" (1654) de Carel Fabritius (1622-1654).

Ce tableau se trouve au Musée Mauritshuis de La Haye aux Pays-Bas, il est visible dans l'exposition virtuelle " Le Chardonneret " sur le site du Mauritshuis.

La chronique : " Les grands Macabres " :

