Les Salles mythiques : Les cinémas

Le Grand Rex, l’Eldorado, le Champo, La Paramount... Avec Georges van Parys, Max Steiner, Charlie Chaplin, Odette Laure, Dimitri Tiomkin, Ry Cooder...

La chronique : " Les grands Macabres "

Programmation musicale :

Georges Van Parys : La romance de Paris, générique et début

Ennio Morricone - Andrea Morricone : Cinema paradiso

Alexandre Tharaud, piano

Max Steiner : Autant en emporte le vent, " Tara theme " - Tme principal (including David O. Selznick's trademark)

Georges Van Parys : French-cancan, Générique

J. C. Darnal : L'ouvreuse

Odette Laure

Charlie Chaplin - Meredith Willson : Le dictateur, " Pudding mysterioso "

Meredith Willson, direction

Charlie Chaplin - Meredith Willson - Richard Wagner / Charlie Chaplin :Le Dictateur, " Hannah can you hear me ? " - Lohengrin WWV 75 : Prélude

Erich Wolfgang Korngold : L'aigle des mers, " Freedom "

Orchestre Symphonique De Londres André Previn, direction

Leigh Harline : Pinocchio, " When you wish upon a star Cliff Edwards "

Disney Studio Chorus

