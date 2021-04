Salles mythiques : La Scala de Milan

Avec Verdi, Beethoven, Moussorgsky, Bellini, Ponchielli, Delibes, Mozart...

Les Tuyaux de Kerscho !

Prochain #OrsayLive avec l'Orchestre de Paris, Pablo Heras-Casado & Sabine Devieilhe à partir de 20h30 samedi 1er mai.

Avec ce concert, le musée d'Orsay poursuit son partenariat avec l’Orchestre de Paris pour un hommage à Ravel.

Hôte privilégié des grands concerts symphoniques de la nef, l’orchestre sous la baguette de Pablo Heras-Casado, nous offre à la fois quelques-unes des œuvres les plus fameuses de Ravel, dont l’incontournable Boléro, et sa fascinante orchestration des Tableaux d’une exposition de Moussorgski.

Pour clore cette soirée ravélienne, les musiciens et la soprano Sabine Devieilhe nous invitent à une déambulation dans la Galerie des impressionnistes avec les Cinq mélodies populaires grecques.

A retrouver à partir de samedi 1er mai sur le site internet de France TV, Philharmonie Live et #OrsayLive dès 20h30 et sur Mezzo Live HD (en prime dès 23h).

Le film sera accessible à tous gratuitement et en intégralité sur le site et la chaine YouTube du musée d’Orsay pendant plusieurs années.

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :

Programmation musicale

Antonio Salieri : L'Europa riconosciuta, " Quando piu irato freme " (Air de Semele)

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l'Harmonie

Jeremie Rhorer, direction

Virgin classics 3952502

Gioacchino Rossini : La Pietra del paragone, Ouverture

Orchestre Philharmonique de La Scala de Milan

Riccardo Chailly, direction

Decca 4831148

Amilcare Ponchielli : La Gioconda, danse des heures

Orchestre Philharmonique de La Scala de Milan

Riccardo Chailly, direction

Decca 4831148

Giacomo Puccini : Madame Butterfly, " Con onor muore " (Acte II), air de Butterfly

Renata Tebaldi, soprano

Carlo Bergonzi, ténor

Orchestre de l'Academie de Sainte Cécile de Rome

Tullio Serafin, direction

Decca 475 397-2

Bedrich Smetana : La Moldau (Vltava) - poème symphonique

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Arturo Toscanini, direction

Archipel records ARPCD 0536

Georges Bizet : Carmen, aragonaise - suite nº1 pour orchestre

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Arturo Toscanini, direction

Nimbus NI 7872

Vincenzo Bellini : Malinconia ninfa gentile - ariette de chambre pour soprano et piano

Angela Gheorghiu, soprano

Jeff Cohen, piano

EMI 3944202

Vincenzo Bellini : Vanne o rosa fortunata - ariette de chambre pour soprano et piano

Angela Gheorghiu, soprano

Jeff Cohen, piano

EMI 3944202

César Franck : Symphonie en ré min M 48. Allegro non troppo

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Guido Cantelli, direction

EMI Classics 50999 6790432 7

Federico Mompou : Musica callada 28 pour piano

Javier Perianes, piano

Harmonia Mundi HMI987070

Giuseppe Verdi : Nabucco, " Va pensiero sull'ali dorate " (acte III), choeur des prisonniers

Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Riccardo Muti, direction

EMI 7544842

Giuseppe Verdi : Requiem, Sanctus (1987 en public)

Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Riccardo Muti, direction

EMI 7544842

Léo Delibes / Neeme Jarvi : Sylvia Suite, Marche et cortège de Bacchus (Acte III)

Orchestre National Royal d'Ecosse

Neeme Järvi, direction

Chandos CHSA 5257

Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate n°13 pour piano en Si bémol Maj K 333. 3. Allegretto grazioso

Vladimir Horowitz, piano

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Carlo Maria Giulini, direction

Deutsche Grammophon DGG 423287-2

Modeste Moussorgski : Tableaux d'une exposition, Le vieux château - pour piano / arrangement pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Berlin

Carlo Maria Giulini, direction

Testament SBT 1464

Ludwig van Beethoven : Symphonie nº2 en re maj op 36. Allegro molto

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Carlo Maria Giulini, direction

Sony SK 48238

Giuseppe Verdi : Libiamo libiamo ne'lieti (acte I), duo Violetta Alfredo

Maria Callas, soprano

Giuseppe Di Stefano, ténor

Silvana Zanolli, mezzo-soprano

Giuseppe Zampieri, ténor

Silvio Maionica, basse

Antonio Zerbini, basse

Arturo La Porta, baryton

Choeur et Orchestre du Théatre de La Scala de Milan

Carlo Maria Giulini, direction

EMI 5573962