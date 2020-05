Echos, fugues et reflets,

avec Mendelssohn, Franck, Bartok, Beethoven, Bruno Bertoli, Milos Pere Stedron...

Les Concerts de l’Orchestre de chambre de Parisdans les EHPAD et de centres d’hébergement d’urgence :

En ce moment l’Orchestre de Chambre de Paris souhaite se tourner en priorité vers les plus isolés en organisant des mini-concerts extérieurs en solo et en duo pour les résidents d’EHPAD et de centres d’hébergement d’urgence. Le public peut les écouter depuis leurs fenêtres ou dans les cours et jardins.

Mercredi 27 mai les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Paris se produiront dans le Centre d’hébergement Pereire d’EMMAÜS Solidarité dans le 17° à Paris et puis dans d’autres centres parisiens d’ Emmaüs les semaines suivantes.

LeFreischützde Carl Maria von Weber pour une semaine sur le site duThéatre des Champs-Elysées :

France Musique avait enregistré en 2015 un Freischütz mémorable en version de concert, qui réunissait entre autre Véronique Gens, Nikolai Schukoff, Christina Landshamer, Yorck Felix Speer, le NDR Sinfonieorchester Hamburg & le WDR Rundfunkchor Köln/NDR Chor Hamburg… sous la direction de leur chef Thomas Hengelbrock. Le TCE met ce concert en ligne jusqu’à demain mardi 26.

Les Concerts en direct mais sans public à laPhilharmonie de Paris, diffusés sur Philharmonie Live et ARTE Concert :

L’Orchestre de Paris ouvrira la marche en réunissant trente-sept musiciens qui retrouvent la Grande salle Pierre Boulez silencieuse depuis des semaines. Un programme qui fait écho à l’univers de l’opéra : Siegfried et Parsifal de Wagner et Capriccio de Strauss. mercredi 27 mai à 20h30 puis en différé.

D’autre part chaque soir à 20h30, un concert des archives vidéo de la Philharmonie est exceptionnellement remis en ligne pour une durée de 24h.

Par exemple ce soir le 25 mai c’est un récital Pierre Hantaï et Skip Sempé qui est proposé.

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " l'Attente " d'Alfred Delobbe ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation du vendredi 29 mai, en vous inspirant du tableau " l'Attente " d'Alfred Delobbe qui se trouve au Musée de Pont-Aven.

Le Musée de Pont-Aven fermé jusqu’à nouvel ordre, lance une opération originale d’exposition participative : jusqu'au 7 juin, le public pourra voter via le site internet du musée, pour les œuvres conservées dans ses réserves qu’il souhaite voir présentées lors de l’exposition « Réserve, ouvre toi !» qui se tiendra du 17 octobre au 3 janvier 2021.

