Le programme musical de Denisa Kerschova : Monteverdi, Offenbach, Ravel

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation de Barbe-Bleue d'Offenbach le lundi 1er juillet à 20h à l'Opéra de Lyon dans une mise en scène de Laurent Pelly.

Agenda des régions

Au programme : un florilège des plus beaux airs des grands maîtres de la Cité des Doges avec Leonardo Garcia Alarcon, Mariana Flores (soprano) et Quito gato (théorbe et guitare).

Avec Andreas Scholl, Christophe Rousset, Leonardo Garcia Alarcon, Sophie Karthäuser...

Scarlatti

La Sonate K286 en la Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Jean-Luc Ho enregistrée au Château d’Assier.

La Sonate K287 en ré Majeur (Andante allegro) de Domenico Scarlatti par Luca Guglielmi enregistrée en l'église St Michel à Cordes-sur-Ciel.

La Sonate K288 en ré Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Luca Guglielmi enregistrée en l'église St Michel à Cordes-sur-Ciel.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "L’Effet du mélodrame" de Louis-Léopold Boilly ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "L’Effet du mélodrame" (vers 1830) de Louis-Léopold Boilly et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 28 juin.

, © Photo RMN-Grand Palais/Philipp Bernard

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition "Paris romantique, 1815-1848" du 22 mai 2019 au 15 septembre 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.