Quelques disques doudou d'Allegretto,

des musiques qui ont accompagnées ces dernières semaines, avec Bach, Grieg, Rimski-Korsakov, Moussorgski, Massenet, Capricornus, Telemann...

Agenda

En réponse au contexte sanitaire le projet « Ensemble » réunit des ensembles d'art vocal et des réalisateurs, une collaboration Arte, Camera Lucida et la Fondation Bettencourt Schueller. Ils soutiennent les initiatives de création en vidéo proposées par différentes formations musicales non permanentes, lauréates du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral : Pygmalion, Les Cris de Paris, Aedes, Les Métaboles et Accentus.

Pour "Ensemble", les artistes de Pygmalion, Raphaël Pichon et Clément Cogitore se sont lancé un défi : faire fi de la distance imposée par le confinement pour interpréter "Balliamo che l’onde" de Claudio Monteverdi.

Chaque semaine, la Fondation Louis Vuitton vous propose de visionner une exposition, un concert et une masterclasse, des évènements qu'elle a proposés depuis son ouverture en 2014.

- les mercredis à 18h visite d’une exposition avec les commentaires des commissaires

- les vendredis à 20h30, un grand concert de musique classique ce vendredi 22 mai ce seront Yuja Wang et Gautier Capuçon, dans un programme Schumann, Brahms, Grieg.

- les dimanches à 17h30, le concert d’une promotion d’élèves de la Classe d’Excellence de Violoncelle, dirigée par Gautier Capuçon

La Fondation Louis Vuitton propose aussi en partenariat avec la chaine Mezzo la multidiffusion de concerts enregistrés dans ses murs. Ce mardi 19 mai à 14h, récital de Gautier Capuçon et du pianiste Frank Braley, au programme les Variations et Sonate pour violoncelle et piano n° 1 et 3 de Beethoven.

Mais aussi des concerts de Victor Julien-Laferrière (violoncelle) et Jonas Vitaud (piano), Alexandre Kantorow (piano), Michel Dalberto…