Le soleil à son apogée

Avec Berlioz, Severac, Boismortier, Haydn, Taillefer, Rameau, Takemitsu, Honegger.

Jeudi 18 Juin à 18h «Classique sur Canapé» présente un récital de la violoniste Eva Zavaro et du pianiste Ismaël Margain

« Classique sur canapé » propose des concerts enregistrés sans public, dans la salle des Nocturnes de Laudes à Paris dans le 14ème, et retransmis en direct sur YouTube tous les jeudis à 18h (visibles en différé jusqu’à minuit le jour-même). Cette plate-forme a été créée pour adapter le concert aux conditions sanitaires actuelles avec la volonté contribuer à pérenniser le métier de musicien et de préserver la relation privilégiée entre le public et les artistes. Après inscription via la plate-forme, les auditeurs assistent au concert et l’issue de celui-ci, les musiciens répondent aux questions qui leur seront posées par écrit via la plate-forme.

Les concerts « Bach to live ! » de l'Orchestre national d'Ile de Francejusqu’au 17 juillet.

Voilà, les musiciens rejouent ensemble et en attendant de les retrouver dans les salles d’Île-de-France et à la Philharmonie de Paris, on peut les écouter dans des programmes concoctés spécialement pour nous par Case Scaglione, le directeur musical, disponibles dans une salle de concert virtuelle ! Voici proposés huit programmes, celui de ce jeudi 18 juin à 19h réunit "Apalachian Spring Suite" de Copland et "Sérénade" de Tchaïkovski, avec Robert Tuohy à la baguette.

Le violoncelliste Christian-Pierre La Marca et le pianiste et compositeur Thierry Escaich étaient à l’honneur de “Rendez-vous à Paris” de laFondation Singer-Polignac.

Leur récital, enregistré à huis-clos dans le salon de musique de la Fondation Singer Polignac, proposait des pièces de Bach, Fauré, Ligeti et Escaich, il est visible jusqu’au 14 juillet sur les sites de medici.tv et de la Fondation. Le prochain RV est aujourd’hui lundi 15 juin à 19h avec l’excellent pianiste Alexandre Kantorow, qui a remporté le concours Tchaïkovsky il y a tout juste un an, dans un programme Brahms.

Quelles musiques entendez-vous en regardant ces boucles d'oreille découvertes à Pompeï, exposées au Grand-Palais ?

, © Parco archeologico di Pompei, Archivio dell’arte - Luciano e Marco Pedicini

Le 1er juillet prochain leGrand Palaisrouvre ses portes, et nous allons pouvoir découvrir l'exposition Pompei.

Depuis trois siècles Pompei, figée pour l'éternité par l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C., livre peu à peu ses trésors : les traces extraordinaires et incroyablement bien préservées de la vie quotidienne d'un citée antique prospère. Elle est aujourd’hui le témoignage magnifique des fastes de Rome et nulle part ailleurs n’a été retrouvée une telle concentration d’œuvres d’art.

Ces dernières années, de nouvelles fouilles ont été lancées dans le cadre d'un grand projet visant à sécuriser la zone inexplorée de Pompéi. Les objets exposés au Grand Palais sont en partie issus de ces nouvelles recherches.

L'exposition immersive propose des reconstitutions virtuelles, d'une rue de la ville ancienne par exemple, qui redonnent vie à toutes ces découvertes et permet au visiteur d'assister à la plus grande fouille menée à Pompéi depuis la Seconde Guerre mondiale.

