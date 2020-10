Le retour d'Ulysse à Ithaque

Avec Berlioz, Revel, Fauré, Vivaldi, Giuseppe Zamponi, Ibert...

L'Agenda des provinces :

Le WE prochain, les 17 et 18 octobre, se déroulera la troisième édition du "Festival Ouverture !" au théatre du rempart de Semur-en-Auxois (en Côte d’Or)

Un festival éclectique, dédié à la musique classique française de la Renaissance à nos jours, comme un voyage à travers 5 siècles de musique.

Samedi 17 c’est une incursion à Versailles, à la cour de Louis XV, que nous proposent la soprano Emmanuelle de Negri et l’ensemble Les Accents, dirigé par le violoniste Thibault Noally.

Au programme trois joyaux : « Orphée » de Jean-Philippe Rameau, « Didon » de François Colin de Blamont et « Le Sommeil d’Ulysse » d’Elisabeth Jacquet de la Guerre. Ces cantates profanes, inspirées de la mythologie grecque, ont toutes été données à Versailles du vivant du roi « Bien-Aimé ».

Dimanche 18 la musique de chambre sera à l’honneur avec deux trésors le Trio en sol mineur op. 3, d'Ernest Chausson et le Trio en ré mineur op.120, de Gabriel Fauré. C’est au pianiste, Paolo Zanzu et deux musiciens de son ensemble Le Stagioni : Raphaël Aubry au violon et Marco Frezzato au violoncelle, que reviendra la tâche de les mettre en miroir.

A l’occasion d’un WE consacré à Fauré, leThéatre du Capitol de Toulousepropose le vendredi 23 octobre, Pénélope, l’unique opéra du compositeur.

Fauré avait presque 70 ans il compose son opéra ! C’est la figure mythique de Pénélope qui lui en inspire le sujet : après dix ans de guerre et dix ans d’errance, Ulysse retrouve d’Ithaque et sa patiente épouse qui durant vingt ans, n'a c'essé de repousser les prétendants...

La pianiste Anne Le Bozec nous propose de redécouvrir ce rare chef-d’oeuvre dans sa version originale pour piano. Catherine Hunold sera Pénélope, Airam Hernández, Ulysse, et Frédéric Caton, Eumée.

En marge de cette représentation le public pourra découvrir les autres facettes d’un des plus grands compositeurs français.

«L’Orféo» de Monteverdi en version de concert mercredi 14 octobre à l’Arsenal à Metz par Emiliano Gonzalez Toro, l’Ensemble instrumental I Gemelli et l’Ensemble vocal de poche.

Depuis quelques années, le ténor Emiliano Gonzalez Toro est considéré comme l’interprète de référence en Europe du rôle-titre de « L’Orfeo » de Monteverdi.

A la tête de l’Ensemble instrumental I Gemelli et de l’Ensemble vocal de poche il vient de graver sa version du mythique opéra de Monteverdi, dirigeant « de la voix » les autres solistes et interprètes. Une conception sans équivalent, résultat d’une vision aboutie en tout point. Un disque vient de paraître le 2 octobre chez Naïve. Et le public de Metz pourra découvrir cet Orféo le14 octobre puis à Lyon le lendemain, le 15 octobre, et à l'opéra de Versailles le 9 décembre.

Pour approfondir : Clé d'écoute par le Cercle lyrique de Metz à 19h - Entrée libre