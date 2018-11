Le programme musical de Denisa Kerschova : Scarlatti, Smetana, Verdi

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert que donnera le bayrton José Van Dam le 19 novembre au Grand théâtre du Centre des Bords de Marne (Le Perreux-sur-Marne) dans le cadre du Festival Notes d'automne.

Au programme : des musiques de Brel, Brassens, Gardel…

Distribution

José Van Dam, baryton

Jean-Philippe Collard-Neven, piano

Jean-Louis Rassinfosse, contrebasse

L'Agenda des Régions

La Donna del Lago de Gioacchino Rossini en version concertante du 10 au 18 novembre à l'Opéra de Marseille

Distribution

Direction musicale José Miguel PÉREZ-SIERRA

Elena Karine DESHAYES

Malcolm Varduhi ABRAHAMYAN

Albina Hélène CARPENTIER

Giacomo V Edgardo ROCHA

Roderigo Enea SCALA

Douglas Nicola ULIVIERI

Serano/Beltram Rémy MATHIEU

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Gabrielle et Jean" de Pierre-Auguste Renoir ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "Gabrielle et Jean" (1895-1896) de Pierre-Auguste Renoir et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 16 novembre

Vous pouvez voir ce tableau en ce moment au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Renoir Père et fils" qui a débuté le 6 novembre et s'achèvera le 27 janvier 2019

Programmation musicale

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette suites n°1 op 64bis et n°2 op 64ter : Montaigus et Capulets, Juliette la jeune fille

Orchestre National de Lyon

Jun Markl, direction

ALTUS ALT194

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor, Acte I, Sc 6 : Chi mi frena in tal momento (Sextuor)

Lorenzo Saccomani : Baryton

Joan Sutherland : Soprano

Luciano Pavarotti : Ténor

Frank Little : Ténor

Choeur de l'Opera Lyrique de Chicago

Orchestre de l'Opera Lyrique de Chicag

Richard Bonynge, direction

BELLA VOCE BLV 107.218/2

Domenico Scarlatti / Marc Loopuyt / Catherine Latzarus

Sonate en fa mineur K 239 - arrangement pour clavecin guitare et castagnettes

Catherine Latzarus : Clavecin

Marc Loopuyt : Guitare baroque

Laura Clemente : Castagnettes

BUDA RECORDS 3017556

Domenico Scarlatti

Sonate en fa min l 281 k 239 - pour piano

Aldo Ciccolini : Piano

EMI 5735952

Luigi Boccherini

Quintette n°6 en Ré Maj G 448 "Fandango" : Grave assai - Fandango - arrangement pour guitare acoustique castagnettes et trio à cordes

Daniel Tummer : Castagnettes

Carles Trepat : Guitare

Quatuor Casals :

Abel Tomas Realp : Violon

Vera Martinez Mehner : Violon

Jonathan Brown

HARMONIA MUNDI HMC 902092

Jacques Gallot

Suite en la mineur pour luth : Folies d'Espagne, Canaries les castagnettes

Hopkinson Smith : Luth

ASTREE ASRE E 8528

Charles Gounod

Roméo et Juliette, Acte I : « Ah je veux vivre » (Air de Juliette)

Angela Gheorghiu : Soprano, Juliette

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

WARNER CLASSICS 0825646190478/3

Manuel De Falla

El amorbrujo (L'amour sorcier) suite pour piano : Chanson du feu follet, Danse de la frayeur, le cercle magique

Alicia De Larrocha : Piano

DECCA 4834134

Jules Massenet

Cendrillon - marche des princesses / Suite pour orchestre d'apresl'opera

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fields

Neville Marriner, direction

CAPRICCIO 10569

Giacomo Puccini

Crisantemi( Chrysanthèmes )

Quatuor Alberni :

Howard Davis : Violon

Peter Pople : Violon

Roger Best : Alto

David Smith : Violoncelle

C RD 3366

Gioacchino Rossini

La dame du lac, Acte II : Tanti affetti (Air d'Elena)

Karine Deshayes : Mezzo-soprano (Elena)

Les Forces Majeures

Raphael Merlin, direction

APARTE AP121

Bedrich Smetana

La fiancée vendue : Ouverture

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Zdenek Kosler, direction

PRAGA PRD250377

BedrichSmetana / Carlo Martelli

La fiancée vendue : Polka - arrangement pour quatuor à cordes

Quatuor Energie Nove

Hans Liviabella : Violon

Barbara Ciannamea : Violon

Ivan Vukcevic : Alto (instrument)

Felix Vogelsang : Violoncelle

DYNAMIC CDS7817

Jean Ferrat

La montagne

Jose Van Dam : Baryton-basse (voix)

Jean Philippe Collard-Neven : Piano

Jean Louis Rassinfosse : Contrebasse

RADIO FRANCE FRF050

Giuseppe Verdi

Le trouvère : Ti scosta (Acte IV Sc 2) Manrico et Leonora

Luciano Pavarotti : Ténor (Manrico)

Antonella Banaudi : Soprano (Leonora)

Orchestre du Mai Musical Florentin

Zubin Mehta, direction

DECCA 430694-2

Giuseppe Verdi

Le trouvère, Acte IV Sc 2 : Prima che d'altrivivere (Leonora Manrico, le Comte, Azucena)

Leo Nucci : Baryton (voix), Le Comte

Luciano Pavarotti : Ténor, Manrico

Antonella Banaudi : Soprano, Leonora

Shirley Verrett : Mezzo-soprano, Azucena

Orchestre du Mai Musical Florentin

Zubin Mehta, direction

DECCA 430694-2

Georges Bizet

Les pecheurs de perles, Acte I : Au fond du temple Saint(duo nadir zurga)

Carlo Bergonzi : Ténor

Dietrich Fischer-Dieskau : Baryton (voix)

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Jesus Lopez-Cobos, direction

ORFEO ORFO C 028 821 A

Leos Janacek

TarasBulba : The prophecy and death of TarasBulba - rhapsodie pour orchestre

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Karel Ancerl, direction

SUPRAPHON SPHN 110609-2

Christoph Willibald Von Gluck

Iphigénie en Tauride Acte IV sc 2 : O Diane sois nous propice (Chœur des Prêtresses)

Chœur des Musiciens du Louvre

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

ARCHIV PRODUKTION 471133-2