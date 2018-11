Le programme musical d'Aurélie Moreau : Wolf, Brahms, Prokofiev

On vous offre des places

Au programme :

Rouget de Lisle, La Marseillaise, avec soprano solo

Poulenc, Bleuet, pour soprano et violoncelle solo

Debussy, Ballet de la Petite Suite, pour orchestre

Massenet, Elégie, pour soprano et violoncelle solo

Farr, Concerto Requiem - Chemin des Dames, pour violoncelle et orchestre

Massenet, Air de Salomé, extr. de Hérodiade, pour soprano

Saint-Saëns, Marche héroïque, pour orchestre

Amazing Grace, pour soprano solo

Distribution :

Orchestre symphonique de la Garde républicaine

François Boulanger et Daniel Linton, direction

Solistes :

Sébastien Hurtaud, violoncelle

Nathalie Manfrino, soprano

Au programme :

Dupré, Poème Héroïque opus 33, pour orgue et cuivres

Widor, Salvum fac populum tuum, opus 84, pour orgue et cuivre

Janáček, Varhani solo, extr. de la Messe Glagolithique, pour orgue

Pärt, Annum per annum, pour orgue

Kodaly,Danses de Galanta, pour orchestre

Debussy, Rhapsodie, pour clarinette et orchestre

Bartok, Danses Roumaines, pour saxophone et orchestre

Nilovic, Suite balkanique, pour orchestre

Eötvös, Lévitation, pour saxophone, clarinette et orchestre

Lehn/Kesmaecker, Suite moldave

Distribution :

Orchestre de la Musique de l'air

Claude Kesmaecker, direction

Solistes

Philippe Brandeis, orgue

Claude Delangle, saxophone

Rémi Delangle, clarinette

L'Agenda des régions

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto pour deux violoncelles en sol min RV 531 : I. Allegro

Bruno Cocset et Emmanuel Jacques, violoncelles

Les Basses réunies

Bruno Cocset, direction

Antonio Vivaldi

L'estroarmonico op 3 - Concerto en si min op 3 n°10 rv 580 : II. Largo larghetto, III. Allegro

Chiara Bianchini, violon

Ensemble 415

Jean-Sébastien Bach

Le clavier bien tempéré Livre I : Prélude en Ré Maj BWV 850

Vikingur Olafsson, piano

Joseph Haydn

Symphonie n° 94 en sol majeur « La Surprise » Hob.I.94 : II. Andante

Orchestre symphonique de Londres

Eugen Jochum, direction

Franz Liszt

Grande étude de Paganini en Mi Maj S 141 : nº5 la chasse pour piano

Leslie Howard, piano

Wolfgang-Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°17 en Si bémol Maj K 458 (La chasse) : I. Allegro vivace assai Quatuor Julliard :

Robert Mann et Robert Koff, violons

Raphaël Hillyer, alto

Claud Adam, violoncelle

César Franck

Le chasseur maudit M 44 : III. La malédiction, IV. La poursuite des démons

Orchestre symphonique de Boston

Charles Munch, direction

DNC 402518

Hugo Wolf

ItalienischesLiederbuch(Livre de chansons italiennes) :

II. Du denkst mit einem Fädchen (“Tu penses m’attraper avec un petit fil”)

III. Mein Liebster singt (“Mon bien-aimée chante”)

IV. Wohl kenn ich Euren Stand

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Roger Vignoles, piano

Hugo Wolf

Sérénade italienne en sol majeur - pour cordes

Orchestre philharmonique de Berlin

Semyon Bychkov, direction

Johannes Brahms

Trio pour cor violon et piano en Mi bémol Maj op 40 : I. Andante

Henryk Szeryng, violon

Joseph Eger, cor

Victor Babin, piano

Johannes Brahms

Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur opus 18 est un sextuor pour deux violons, deux altos et deux violoncelles : IV. Rondo : Poco allegretto e grazioso en si bémol majeur

Augustin Dumay et Svetlin Roussev, violons

Miguel da Silva et Marie Chilemme, altos

Henri Demarquette et Aurélien Pascal, violoncelles

Sergueï Prokofiev

Sonate n°2 pour piano en ré min op 14 : II. Scherzo : Allegro marcato

Dmitry Masleev, piano

Sergueï Prokofiev

Symphonie n°1 en Ré Maj op 25 : III. Gavotte, IV. Finale

Orchestre de l’opéra national de Paris

Philippe Jordan, direction

Gabriel Fauré / André Messager

Messe des pêcheurs de Villerville :

Kyrie (Messager)

Gloria (Fauré)

Sanctus (Fauré)

O Salutaris (Messager)

Agnus Dei (Fauré)

Choeur de la Chapelle Royale

Les petits chanteurs de Saint-Louis

Ensemble musique oblique

Philippe Herreweghe, direction

Georges Enesco

Quintette en la min op 29 : I. Con moto molto moderato - pour quatuor à cordes et piano

Ensemble Schubert :

Simon Blendis et Alexandra Wood, violons

Douglas Paterson, alto

Jane Salmon, violoncelle

William Howard, piano

Jules Massenet

Hérodiade : Il est doux il est bon (Acte I) Air de Salomé

Nathalie Manfrino, soprano (Salomé)

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Michel Plasson, direction

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales

Dinorah Varsi, piano