Les coulisses du trombone et de la sacqueboute, avec Castello, Poulenc, Fux, Hindemith, Mozart...

Gagnez des places pour Pelléas et Mélisande le 6 novembre à l’Opéra de Dijon à 20h

Par le Chœur de l'Opéra de Dijon et l’Orchestre Dijon Bourgogne sous la direction de Nicolas Krüger et dans la mise en scène et les décors d’Éric Ruf.

Au cœur d’une forêt profonde, le prince Golaud découvre une jeune femme mystérieuse, en pleurs près d’une fontaine. Elle ne lui dit que son nom, Mélisande, mais accepte de le suivre au château du roi Arkel, où elle l’épouse….

Siobhan Stagg, Mélisande

Guillaume Andrieux, Pelléas

Laurent Alvaro, Golaud

Vincent le Texier, Arkel

Programmation musicale

Christoph Willibald von Gluck

Alceste

Ouverture

Solistes baroques anglais, dir. John Eliot Gardiner

PHILIPS

Dario Castello

Canzon n°12

Les Sacqueboutiers de Toulouse

FLORA

Francis Poulenc

Sonate pour cor, trompette et trombone, FP 33

1. Allegretto moderato

Geremia Iezzi, cor

Claudio Quintavalla, trompette

Fabiano Fiorenzani, trombone

BRILLIANT CLASSICS

Francis Poulenc

3 mouvements perpétuels, FP 14

1. Assez modéré

2. Très modéré

3. Alerte

Duccio Ceccanti, violon

Edoardo Rosadini, alto

Leonardo Cosi, violoncelle

Petru L Horvath, contrebasse

Claudia Buchhini, flûte traversière

Domenico Orlando, hautbois

Stefano Rava, cor anglais

Calogero Palermo, clarinette

Andrea Zucco, basson

Geremia Iezzi, cor

Direction : Matteo Fossi

BRILLIANT CLASSICS

Fernandel

"Si je jouais du trombone"

FREMEAUX ET ASSOCIES

František Tůma Sonate pour 2 violons, 2 trombones et basse continue

Ensemble La Fontaine

RAMEE

František Tůma "Inno per il festo di Sancta Teresia"

James Bowman, haute-contre

Ricercar Consort

Alain Pire, trombone alto

François Fernandez, violon

Guya Martinini, violon

Philippe Pierlot, basse de viole

Robert Kohnen, orgue

RICERCAR

Arthur Harrington Gibbs Paroles de Joe Grey et Leo Wood

"Runnin' Wild"

Glenn Miller Orchestra

ACCORD

Johann Joseph Fux

Sonate à 3 en ré mineur E 68 pour 2 violons, trombone, basson et basse continue

Ensemble La Fontaine

RAMEE

Johannes Brahms

Intermezzo en la majeur, op. 118 n°2

Intermezzo en fa mineur, op. 118 n°4

Intermezzo en mi bémol majeur, op. 118 n°6

Julius Katchen, piano

DECCA

Jean Sibelius

Symphonie n°7, en ut majeur op. 105

3. Allegro molto moderato

4. Vivace - presto - adagio Orchestre Philharmonique de Berlin, dir. Simon Rattle

BERLINER PHILHARMONIKER

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré mineur, K 626

"Dies Irae"

"Tuba Mirum"

"Rex Tremendae"

"Recordare"

Montserrat Figueras, soprano

Claudia Schubert, contralto

Gerd Turk, ténor

Stephan Schreckenberger, basse

Capella Reial de Catalogne

Le Concert des Nations, dir. Jordi Savall

ASTREE

Juan Aranés

"Chacona a la vida bona"

Les Sacqueboutiers de Toulouse

FLORA

Paul Hindemith

Sonate pour trombone, en fa majeur

2. Allegretto grazioso

Fabrice Millischer, trombone

Laurent Wagshal, piano

INDESENS

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 645 : "Wachet auf ruft uns die Stimme"

Choral BWV 650 : "Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter"

Ophélie Gaillard, violoncelle piccolo

Fabrice Millischer, sacqueboute

Joe Carver, contrebasse

Pulcinella

APARTE

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande

"Vous ne savez pas où je vous ai menée" (acte II, scène 1)

"C'est au bord d'une fontaine"

.Magdalena Kožená, Mélisande

Christian Gerhaher, Pelléas

Orchestre Symphonique de Londres, dir. Simon Rattle

LSO