Le programme musical de Denisa Kerschova : Cavalli, Schmelzer, Scarlatti

Georg Friedrich Haendel compositeur

Psaume 109 : Dixit Dominus HWV 232 : De torrente in via bibet (Duos de sopranos et choeur d'hommes)

Marcus Creed : chef d'orchestre, Akademie für Alte Musik de Berlin, Hélène Guilmette : Soprano, Sophie Klussmann : Soprano, Vocalconsort Berlin